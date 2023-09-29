https://sputnikarabic.ae/20230929/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-طائرة-مسيرة-أوكرانية-تسقط-عبوتين-ناسفتين-على-محطة-كهرباء-فرعية-1081497872.html
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرة مسيرة أوكرانية تدمر محطة كهرباء فرعية
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرة مسيرة أوكرانية تدمر محطة كهرباء فرعية
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة أوكرانية ألقت قنبلتين على محطة كهرباء في المقاطعة، مما أدى إلى انقطاع التيار... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T02:13+0000
2023-09-29T02:13+0000
2023-09-29T02:20+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/09/1077952035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ebdb60435ffc24d1004a2b71a57969f2.jpg
وكتب ستاروفويت في قناة تلغرام: "في قرية بيلوي بمنطقة بيلوفسكي، ألقت طائرة مسيرة أوكرانية قنبلتين على محطة كهرباء. اشتعل أحد المحولات، وانقطع التيار الكهربائي عن خمسة قرى ومستشفى. وقد تم إرسال فرق الإطفاء إلى الموقع".وأشار الحاكم إلى أنه سيتم استعادة التيار الكهربائي بمجرد أن يصبح الأمر آمنًا.وكان ستاروفويت قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل نظام الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1081401380.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/09/1077952035_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_69bf46b61b3b9bae4db5a17f9f04e046.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرة مسيرة أوكرانية تدمر محطة كهرباء فرعية
02:13 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 02:20 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة أوكرانية ألقت قنبلتين على محطة كهرباء في المقاطعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن خمسة قرى ومستشفى.
وكتب ستاروفويت في قناة تلغرام: "في قرية بيلوي بمنطقة بيلوفسكي، ألقت طائرة مسيرة أوكرانية قنبلتين على محطة كهرباء. اشتعل أحد المحولات، وانقطع التيار الكهربائي عن خمسة قرى ومستشفى. وقد تم إرسال فرق الإطفاء إلى الموقع".
وأشار الحاكم إلى أنه سيتم استعادة التيار الكهربائي بمجرد أن يصبح الأمر آمنًا.
وكان ستاروفويت قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل نظام الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.