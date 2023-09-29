https://sputnikarabic.ae/20230929/خبير-كل-مراهنات-واشنطن-على-تقسيم-وإضعاف-روسيا-باءت-بالفشل-روسيا-قوية-ولا-يمكن-هزيمتها-1081507827.html

خبير: كل مراهنات واشنطن على تقسيم وإضعاف روسيا باءت بالفشل... روسيا قوية ولا يمكن هزيمتها

خبير: كل مراهنات واشنطن على تقسيم وإضعاف روسيا باءت بالفشل... روسيا قوية ولا يمكن هزيمتها

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T11:16+0000

2023-09-29T11:16+0000

2023-09-29T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: كل مراهنات واشنطن على تقسيم وإضعاف روسيا باءت بالفشل.. روسيا قوية ولا يمكن هزيمتها خبير: كل مراهنات واشنطن على تقسيم وإضعاف روسيا باءت بالفشل.. روسيا قوية ولا يمكن هزيمتها

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.فيما يتحدث خبراء عن احتمال فتح الولايات المتحدة جبهة ثانية ضد روسيا في مولدوفا والقوقاز، واحتمال اندلاع صراعات، لتخفيف الضغط عن أوكرانيا. ويقول الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الروسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:أوكرانيا تطلب من مجموعة السبع توفير الأسلحة لتنفيذ ضربات على مصانع الطائرات دون طيار في إيران وسوريا. يقول الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:بدوره يقول النائب السابق، والقائد الميداني العسكري السوري السابق، مهند الحاج علي، في حديث لبرنامجنا:قال رئيس شركة بايكار المطورة، سلجوق بيرقدار، في مقابلة مع بلومبرغ، إن إنتاج المركبات الجوية دون طيار من طرازي Bayraktar TB-3 وKizilelma سيسمح لتركيا بتوسيع نفوذها العسكري بشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال زيادة مداها. يقول الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي..

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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