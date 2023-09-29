https://sputnikarabic.ae/20230929/ساحل-العاج-وتونس-تتفقان-على-إعادة-العمل-بتأشيرة-الدخول-1081502987.html

ساحل العاج وتونس تتفقان على إعادة العمل بتأشيرة الدخول‎

ساحل العاج وتونس تتفقان على إعادة العمل بتأشيرة الدخول‎

أعلنت حكومة ساحل العاج أنها بدأت في إجراءات فرض تأشيرة دخول مع تونس التي يقصدها آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T08:37+0000

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وحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم حكومة ساحل العاج أمادو كوليبالي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الخميس.وأضاف: "إنها مسألة مرتبطة بالهجرة، فالعديد من المهاجرين يمرون عبر تونس".وتابع: "انطلاقا من الادعاء أن العديد من مواطني ساحل العاج هم من بين المرشحين للهجرة، فمن خلال فرض التأشيرة، فإننا نحل هذه المشكلة إلى حد ما".كما أعرب كوليبالي عن اقتناعه بأن فرض التأشيرة سيكون "مؤقتا".وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة انطلاق رئيسة لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.ومنذ مطلع 2023، أصبح مواطنو ساحل العاج ثاني أكثر الواصلين عددًا إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وحتى الآن، لا تفرض تونس تأشيرة دخول على مواطني ساحل العاج، لكن بعد تجاوزهم 3 أشهر من الإقامة المصرح بها عند الدخول، عليهم دفع غرامات تصل إلى 40 دينارا (12 يورو) عن كل أسبوع من الإقامة غير النظامية.ووفق سفير ساحل العاج في تونس، تمت إعادة 1530 مواطنا من ساحل العاج إلى بلادهم منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير/ شباط الماضي، حول المهاجرين غير النظاميين.

https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-التونسي-لن-نقبل-بـالتوطين-المبطن-للمهاجرين-1081333139.html

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