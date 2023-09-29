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https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-ووزير-دفاع-جنوب-السودان-يتفقان-على-تطوير-العلاقات-الثنائية-في-المجال-العسكري-1081516883.html
شويغو ووزير دفاع جنوب السودان يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري
شويغو ووزير دفاع جنوب السودان يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري
عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T16:27+0000
2023-09-29T16:27+0000
رصد عسكري
روسيا
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وناقش الطرفان، على وجه الخصوص، مشاريع التعاون الواعدة في مجال الدفاع، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وقالت الوزارة: "في 29 سبتمبر (أيلول)، عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. واتفق الجانبان على مشاريع تعاون واعدة في قطاع الدفاع، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي".وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في روسيا وجنوب السودان، لضمان الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، كما اتفقا على مزيد من الخطوات المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-الوضع-الدولي-يلزم-رابطة-الدول-المستقلة-بامتلاك-قوات-قادرة-على-الرد-السريع-1081508659.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

شويغو ووزير دفاع جنوب السودان يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري

16:27 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك.
وناقش الطرفان، على وجه الخصوص، مشاريع التعاون الواعدة في مجال الدفاع، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
شويغو: الوضع الدولي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات قادرة على الرد السريع
11:44 GMT
وقالت الوزارة: "في 29 سبتمبر (أيلول)، عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. واتفق الجانبان على مشاريع تعاون واعدة في قطاع الدفاع، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي".
وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في روسيا وجنوب السودان، لضمان الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، كما اتفقا على مزيد من الخطوات المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.
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