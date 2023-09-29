https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-ووزير-دفاع-جنوب-السودان-يتفقان-على-تطوير-العلاقات-الثنائية-في-المجال-العسكري-1081516883.html
شويغو ووزير دفاع جنوب السودان يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري
شويغو ووزير دفاع جنوب السودان يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري
عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T16:27+0000
2023-09-29T16:27+0000
2023-09-29T16:27+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090686_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_83c5ee2a8d2d39944bcac320ace91ee3.jpg
وناقش الطرفان، على وجه الخصوص، مشاريع التعاون الواعدة في مجال الدفاع، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وقالت الوزارة: "في 29 سبتمبر (أيلول)، عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. واتفق الجانبان على مشاريع تعاون واعدة في قطاع الدفاع، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي".وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في روسيا وجنوب السودان، لضمان الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، كما اتفقا على مزيد من الخطوات المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-الوضع-الدولي-يلزم-رابطة-الدول-المستقلة-بامتلاك-قوات-قادرة-على-الرد-السريع-1081508659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090686_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e2fb025154c59a48e9602c9c0581ad32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
شويغو ووزير دفاع جنوب السودان يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري
تابعنا عبر
عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك.
وناقش الطرفان، على وجه الخصوص، مشاريع التعاون الواعدة في مجال الدفاع، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "في 29 سبتمبر (أيلول)، عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعًا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. واتفق الجانبان على مشاريع تعاون واعدة في قطاع الدفاع، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي".
وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في روسيا وجنوب السودان، لضمان الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، كما اتفقا على مزيد من الخطوات المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.