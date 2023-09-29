https://sputnikarabic.ae/20230929/قطر-تدعو-لإخضاع-منشآت-إسرائيل-النووية-لضمانات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1081516722.html
قطر تدعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قطر تدعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ناشدت قطر، اليوم الجمعة، إلى تكثيف الجهود الدولية، من أجل انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T16:12+0000
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وأشار رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري، في بيان الدولة الخليجية أمام الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا حاليا، إلى أن "هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقراري مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995 الذي دعا دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الى الانضمام الى المعاهدة وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.كما حث الجابري باسم دولة قطر المجتمع الدولي، والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار على "تحمل مسؤولية خاصة بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن تبنوا قرار الشرق الأوسط لعام 1995، للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، سيما وأن انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، وفق قوله.وشدد أن "التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط هو من صميم المهام الموكلة للوكالة الدلية للطاقة الذرية، إذ كان للوكالة دور في إطار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة. وتم تكليف المدير العام للوكالة بإجراء مشاورات مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة كخطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية".وطالبت قطر في بيانها، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "للقيام بمبادرة لكسر الجمود الحالي"، مؤكدة على "ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة".وتقام الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.وسبق لقطر أن شددت على أهمية أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين، كما أنها دعت إلى جدول زمني محدد لإخلاء إسرائيل من الأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230925/إيران-تشكو-من-تهديد-إسرائيلي-نووي-وتتوعد-بالرد-1081388823.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر تدعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ناشدت قطر، اليوم الجمعة، إلى تكثيف الجهود الدولية، من أجل انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري، في بيان الدولة الخليجية أمام الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا حاليا، إلى أن "هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقراري مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995 الذي دعا دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الى الانضمام الى المعاهدة وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفقا لوزارة
الخارجية القطرية.
كما حث الجابري باسم دولة قطر المجتمع الدولي، والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار على "تحمل مسؤولية خاصة بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن تبنوا قرار الشرق الأوسط لعام 1995، للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، سيما وأن انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، وفق قوله.
وشدد أن "التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط هو من صميم المهام الموكلة للوكالة الدلية للطاقة الذرية، إذ كان للوكالة دور في إطار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة. وتم تكليف المدير العام للوكالة بإجراء مشاورات مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة كخطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية".
وطالبت قطر في بيانها، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "للقيام بمبادرة لكسر الجمود الحالي"، مؤكدة على "ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة".
وتقام الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وسبق لقطر أن شددت على أهمية أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين
، كما أنها دعت إلى جدول زمني محدد
لإخلاء إسرائيل من الأسلحة النووية.