https://sputnikarabic.ae/20230929/قوات-إسرائيلية-تقتحم-سجن-ريمون-وتقوم-بعمليات-تفتيش-ونقل-للأسرى-الفلسطينيين-1081506028.html
قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون وتقوم بعمليات تفتيش ونقل للأسرى الفلسطينيين
قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون وتقوم بعمليات تفتيش ونقل للأسرى الفلسطينيين
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية التابعة لإدارة السجون، اقتحمت صباح اليوم الجمعة، قسم 5 في سجن ريمون، وشرعت بعمليات تفتيش ونقل للأسرى. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T10:26+0000
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غزة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان صحفي: "وحدات القمع فتشت عدداً من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى زنزانات أخرى في السجن ذاته".يشار إلى أن الأسير مازن القاضي من مدينة البيرة، وهو معتقل منذ 2022، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 25 عاماً.وشددت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو.واتخذ بن غفير العديد من الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منها تقليص كمية المياه المخصصة للحمامات، دفع الأسير مقابل تلقي علاج الأسنان وتقليص زيارات أهالي الأسرى إلى مرة كل شهرين.يذكر أن سجن ريمون أقيم عام 2006، إلى جانب سجن نفحة الصحراوي، وتحتفظ فيه إسرائيل بالأسرى ذوي الأحكام العالية، كما يحتوي على زنزانات للعزل.ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة حقوقية معنية بالأسرى) يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 5100 أسير، منهم 34 امرأة، و170 طفلًا، و1250 معتقلا إداريا (دون تهمة).
https://sputnikarabic.ae/20230814/الوزير-قدورة-فارس-الأسرى-الفلسطينيون-يدفعون-فاتورة-انقلاب-نتنياهو-على-القضاء-والتدخل-الدولي-مطلوب-1080045030.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون وتقوم بعمليات تفتيش ونقل للأسرى الفلسطينيين
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أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية التابعة لإدارة السجون، اقتحمت صباح اليوم الجمعة، قسم 5 في سجن ريمون، وشرعت بعمليات تفتيش ونقل للأسرى.
غزة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان صحفي: "وحدات القمع فتشت عدداً من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى زنزانات أخرى في السجن ذاته".
يشار إلى أن الأسير مازن القاضي من مدينة البيرة، وهو معتقل منذ 2022، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 25 عاماً.
وشددت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
منذ تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو.
واتخذ بن غفير العديد من الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منها تقليص كمية المياه المخصصة للحمامات، دفع الأسير مقابل تلقي علاج الأسنان وتقليص زيارات أهالي الأسرى إلى مرة كل شهرين.
يذكر أن سجن ريمون أقيم عام 2006، إلى جانب سجن نفحة الصحراوي، وتحتفظ فيه إسرائيل
بالأسرى ذوي الأحكام العالية، كما يحتوي على زنزانات للعزل.
ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة حقوقية معنية بالأسرى) يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين
في السجون الإسرائيلية أكثر من 5100 أسير، منهم 34 امرأة، و170 طفلًا، و1250 معتقلا إداريا (دون تهمة).