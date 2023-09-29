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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/قوات-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بعد-معركة-بين-ضفتي-نهر-دنيبر-فيديو--1081506755.html
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا بعد معركة بين ضفتي نهر دنيبر... فيديو
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا بعد معركة بين ضفتي نهر دنيبر... فيديو
دمرت وحدة متنقلة من المظليين الروس، بعد معركة حامية الوطيس بين ضفتي نهر دنبير، مركز مراقبة تابعا للقوات الأوكرانية كان موجودا على الضفة المقابلة من النهر. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T10:40+0000
2023-09-29T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان الدفاع الروسية على "تلغرام"، فقد اكتشفت وحدات استطلاع تابعة للمظليين الروس مركز مراقبة تابعا للقوات الأوكرانية متمركزا ضمن الأكواخ المهجورة في منطقة جسر أنتونوفسكي في اتجاه خيرسون.واستهدفت القوات الروسية المركز الأوكراني بصاروخ "كورنيت" موجه مثبت على مركبة، ودمرت المركز الأكراني.الجدير بالذكر أن "الهجوم المضاد" الأوكراني فشل فشلا ذريعا منذ انطلاقه، حيث دمر الجيش الروسي العشرات من الدبابات التي قدمها الغرب إلى نظام كييف، التي زعم أنها سوف تغير مجرى الصراع.ودمرت القوات الروسية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230929/عقيد-أمريكي-المحافظون-بقيادة-بايدن-أصيبوا-بـمتلازمة-ماكين-فيما-يخص-أوكرانيا--1081504509.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا بعد معركة بين ضفتي نهر دنيبر... فيديو

10:40 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 29.09.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenceقوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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دمرت وحدة متنقلة من المظليين الروس، بعد معركة حامية الوطيس بين ضفتي نهر دنبير، مركز مراقبة تابعا للقوات الأوكرانية كان موجودا على الضفة المقابلة من النهر.
وبحسب بيان الدفاع الروسية على "تلغرام"، فقد اكتشفت وحدات استطلاع تابعة للمظليين الروس مركز مراقبة تابعا للقوات الأوكرانية متمركزا ضمن الأكواخ المهجورة في منطقة جسر أنتونوفسكي في اتجاه خيرسون.

وقامت القوات الروسية، بتوجيه عدة ضربات على المركز وتدميره، بعد تلقي الأوامر بالتحرك.

واستهدفت القوات الروسية المركز الأوكراني بصاروخ "كورنيت" موجه مثبت على مركبة، ودمرت المركز الأكراني.
الجدير بالذكر أن "الهجوم المضاد" الأوكراني فشل فشلا ذريعا منذ انطلاقه، حيث دمر الجيش الروسي العشرات من الدبابات التي قدمها الغرب إلى نظام كييف، التي زعم أنها سوف تغير مجرى الصراع.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عقيد أمريكي: المحافظون بقيادة بايدن أصيبوا بـ"متلازمة ماكين" فيما يخص أوكرانيا
09:31 GMT
ودمرت القوات الروسية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT
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