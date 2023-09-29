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https://sputnikarabic.ae/20230929/كلب-يقتحم-مباراة-ويسرق-الكرة-وسط-هتاف-الجماهير-فيديو--1081505054.html
كلب يقتحم مباراة ويسرق الكرة وسط هتاف الجماهير... فيديو
كلب يقتحم مباراة ويسرق الكرة وسط هتاف الجماهير... فيديو
اقتحم كلب ملعب مباراة حامية في الدوري المكسيكي، حيث استحوذ على الكرة، وسط ذهول اللاعبين، وفريق الحماية الذي لم يستطع السيطرة على مجريات الأحداث بالسرعة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T09:46+0000
2023-09-29T09:50+0000
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وانتشر المشهد الطريف، كالنار في الهشيم، على منصة "إكس"، وحظي بالكثير من التفاعل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعشاق الكرة.وتمكن أحد اللاعبين من الإمساك بالكلب، بعد أن عجزت فرق الحماية والأمن الخاصة بالملعب عن الإمساك بالحيوان الرشيق، الذي أبدى مهارة عالية في المناورة والتحكم بالكرة في أرجاء الملعب.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

كلب يقتحم مباراة ويسرق الكرة وسط هتاف الجماهير... فيديو

09:46 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 29.09.2023)
© Photo / twitter/Xكلب يقتحم ملعب خلال مباراة في الدوري المكسيكي
كلب يقتحم ملعب خلال مباراة في الدوري المكسيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Photo / twitter/X
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اقتحم كلب ملعب مباراة حامية في الدوري المكسيكي، حيث استحوذ على الكرة، وسط ذهول اللاعبين، وفريق الحماية الذي لم يستطع السيطرة على مجريات الأحداث بالسرعة المطلوبة.
وانتشر المشهد الطريف، كالنار في الهشيم، على منصة "إكس"، وحظي بالكثير من التفاعل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعشاق الكرة.

ودخل الكلب بشكل مفاجئ خلال مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي المكسيكي.

واستطاع الكلب اقتناص الكرة من الحارس، ومسكها بفمه، وركض في أرجاء الملعب، وسط صيحات الجماهير التي شاهدت الحدث وشجعت الكلب.

وتمكن أحد اللاعبين من الإمساك بالكلب، بعد أن عجزت فرق الحماية والأمن الخاصة بالملعب عن الإمساك بالحيوان الرشيق، الذي أبدى مهارة عالية في المناورة والتحكم بالكرة في أرجاء الملعب.
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