عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/مشاهد-تكشف-عن-مجزرة-مدرعات-بولندية-فيديو-1081514959.html
مشاهد تكشف عن "مجزرة" مدرعات بولندية... فيديو
مشاهد تكشف عن "مجزرة" مدرعات بولندية... فيديو
رصدت وسائل إعلام حدوث خسائر كبيرة وسريعة في المدرعات التي سلمتها بولندا إلى نظام كييف، حيث تم الكشف عن مشاهد تظهر تدمير عدد كبير من هذه الآليات في منطقة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T14:43+0000
2023-09-29T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423023_0:36:3103:1781_1920x0_80_0_0_d007dab3cfb6e51f8b3baf361d0c5567.jpg
هذا الأسبوع فقط، وفقًا لقنوات تلغرام التي تراقب الوضع على خط التماس القتالي، فُقدت العديد من هذه المركبات في منطقة أندرييفكا (جمهورية دونيتسك). وهكذا يظهر في أحد فيديوهات قنوات تلغرام، إحدى ناقلات الجنود المدرعة، ملقاة على جانبها، لسبب غير معروف، ثم قام الجنود الروس بتدميرها. وبعد ذلك أحرقوا مركبتين نقل المشاة، والتي من غير المرجح الآن استعادتها.هذه السيارات هي نسخ مرخصة من سيارة "باتريا أ إم في" الفنلندية. بدأت عمليات التسليم إلى أوكرانيا في منتصف الصيف.تستمر القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا في خسارة وحدات المدفعية البولندية الذاتية الدفع "كراب". على سبيل المثال، إحدى بطاريات هذه المدافع الذاتية الدفع، التي كانت تحاول الاختباء في مزرعة غابات في اتجاه زابوروجيه، دمرت بضربة جيدة التصويب من مدافع هاوتزر الروسية.شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230929/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتي-ميغ-29-سلمتهما-بولندا-إلى-نظام-كييف--عاجل-1081511501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423023_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_732431ae123fbc5e6fea93f9907a5725.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد تكشف عن "مجزرة" مدرعات بولندية... فيديو

14:43 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 29.09.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
رصدت وسائل إعلام حدوث خسائر كبيرة وسريعة في المدرعات التي سلمتها بولندا إلى نظام كييف، حيث تم الكشف عن مشاهد تظهر تدمير عدد كبير من هذه الآليات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
هذا الأسبوع فقط، وفقًا لقنوات تلغرام التي تراقب الوضع على خط التماس القتالي، فُقدت العديد من هذه المركبات في منطقة أندرييفكا (جمهورية دونيتسك).
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تدمر طائرتي "ميغ 29" سلمتهما بولندا إلى نظام كييف
13:01 GMT
وهكذا يظهر في أحد فيديوهات قنوات تلغرام، إحدى ناقلات الجنود المدرعة، ملقاة على جانبها، لسبب غير معروف، ثم قام الجنود الروس بتدميرها. وبعد ذلك أحرقوا مركبتين نقل المشاة، والتي من غير المرجح الآن استعادتها.
هذه السيارات هي نسخ مرخصة من سيارة "باتريا أ إم في" الفنلندية. بدأت عمليات التسليم إلى أوكرانيا في منتصف الصيف.
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا في خسارة وحدات المدفعية البولندية الذاتية الدفع "كراب". على سبيل المثال، إحدى بطاريات هذه المدافع الذاتية الدفع، التي كانت تحاول الاختباء في مزرعة غابات في اتجاه زابوروجيه، دمرت بضربة جيدة التصويب من مدافع هاوتزر الروسية.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала