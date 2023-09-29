https://sputnikarabic.ae/20230929/مشاهد-تكشف-عن-مجزرة-مدرعات-بولندية-فيديو-1081514959.html
مشاهد تكشف عن "مجزرة" مدرعات بولندية... فيديو
مشاهد تكشف عن "مجزرة" مدرعات بولندية... فيديو
رصدت وسائل إعلام حدوث خسائر كبيرة وسريعة في المدرعات التي سلمتها بولندا إلى نظام كييف، حيث تم الكشف عن مشاهد تظهر تدمير عدد كبير من هذه الآليات في منطقة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T14:43+0000
2023-09-29T14:43+0000
2023-09-29T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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هذا الأسبوع فقط، وفقًا لقنوات تلغرام التي تراقب الوضع على خط التماس القتالي، فُقدت العديد من هذه المركبات في منطقة أندرييفكا (جمهورية دونيتسك). وهكذا يظهر في أحد فيديوهات قنوات تلغرام، إحدى ناقلات الجنود المدرعة، ملقاة على جانبها، لسبب غير معروف، ثم قام الجنود الروس بتدميرها. وبعد ذلك أحرقوا مركبتين نقل المشاة، والتي من غير المرجح الآن استعادتها.هذه السيارات هي نسخ مرخصة من سيارة "باتريا أ إم في" الفنلندية. بدأت عمليات التسليم إلى أوكرانيا في منتصف الصيف.تستمر القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا في خسارة وحدات المدفعية البولندية الذاتية الدفع "كراب". على سبيل المثال، إحدى بطاريات هذه المدافع الذاتية الدفع، التي كانت تحاول الاختباء في مزرعة غابات في اتجاه زابوروجيه، دمرت بضربة جيدة التصويب من مدافع هاوتزر الروسية.شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230929/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتي-ميغ-29-سلمتهما-بولندا-إلى-نظام-كييف--عاجل-1081511501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد تكشف عن "مجزرة" مدرعات بولندية... فيديو
14:43 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
رصدت وسائل إعلام حدوث خسائر كبيرة وسريعة في المدرعات التي سلمتها بولندا إلى نظام كييف، حيث تم الكشف عن مشاهد تظهر تدمير عدد كبير من هذه الآليات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
هذا الأسبوع فقط، وفقًا لقنوات تلغرام التي تراقب الوضع على خط التماس القتالي، فُقدت العديد من هذه المركبات في منطقة أندرييفكا (جمهورية دونيتسك).
وهكذا يظهر في أحد فيديوهات قنوات تلغرام، إحدى ناقلات الجنود المدرعة، ملقاة على جانبها، لسبب غير معروف، ثم قام الجنود الروس بتدميرها. وبعد ذلك أحرقوا مركبتين نقل المشاة، والتي من غير المرجح الآن استعادتها.
هذه السيارات هي نسخ مرخصة من سيارة "باتريا أ إم في" الفنلندية. بدأت عمليات التسليم إلى أوكرانيا في منتصف الصيف.
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا في خسارة وحدات المدفعية البولندية الذاتية الدفع "كراب". على سبيل المثال، إحدى بطاريات هذه المدافع الذاتية الدفع، التي كانت تحاول الاختباء في مزرعة غابات في اتجاه زابوروجيه، دمرت بضربة جيدة التصويب من مدافع هاوتزر الروسية.