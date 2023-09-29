https://sputnikarabic.ae/20230929/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتي-ميغ-29-سلمتهما-بولندا-إلى-نظام-كييف--عاجل-1081511501.html
مقاتلات روسية تدمر طائرتي "ميغ 29" سلمتهما بولندا إلى نظام كييف
مقاتلات روسية تدمر طائرتي "ميغ 29" سلمتهما بولندا إلى نظام كييف
صرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، بأن المقاتلات الروسية دمرت مقاتلتين من طراز "ميغ 29" من القوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في منطقة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T13:01+0000
2023-09-29T13:01+0000
2023-09-29T13:32+0000
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روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلتين من طراز ميغ 29، تم نقلهما إلى بولندا وأوكرانيا في مطار كولباكينو (منطقة ميكولايف).وأضافت الدفاع في بيانها: "دمرت القوات الجوية الروسية خمس طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال أسبوع، وأسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو -25" قرب توريتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ومقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" في مطار دولغينتسيفو في منطقة دنيبروبتروفسك، ومقاتلتين أخريين من طراز ميغ 29"، في ليلة 29 سبتمبر، تم تسليمهما من بولندا، تمت ترقيتهما لاستخدام أسلحة الصواريخ الغربية، في مطار كولباكينو في منطقة ميكولايف".وتم اعتراض 33 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وتم تدمير مسيرة بواسطة الحرب الإلكترونية.وأشارت الدفاع في البيان إلى أن قوات اللواء 12 الأوكراني، واللواءان الميكانيكيان 63 و67 الأوكرانيين قاموا بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، حيث صد مجموعة "المركز" 12 هجوم للعدو، وتم تحييد أكثر من 360 جنديا أوكرانيا، و20 مدرعة.وأكدت الدفاع أن القوات الروسية منعت مجموعات استطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من عبور الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخلال الأسبوع، تم تحييد 250 جنديا أوكرانيا و16 مدرعة، وسبعة مدافع ميدانية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-نفذت-9-ضربات-عالية-الدقة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1081510575.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
مقاتلات روسية تدمر طائرتي "ميغ 29" سلمتهما بولندا إلى نظام كييف
13:01 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
صرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، بأن المقاتلات الروسية دمرت مقاتلتين من طراز "ميغ 29" من القوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في منطقة دنيبروبتروفسك.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلتين من طراز ميغ 29، تم نقلهما إلى بولندا وأوكرانيا في مطار كولباكينو (منطقة ميكولايف).
وأضافت الدفاع في بيانها: "دمرت القوات الجوية الروسية خمس طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال أسبوع، وأسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو -25" قرب توريتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ومقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" في مطار دولغينتسيفو في منطقة دنيبروبتروفسك، ومقاتلتين أخريين من طراز ميغ 29"، في ليلة 29 سبتمبر، تم تسليمهما من بولندا، تمت ترقيتهما لاستخدام أسلحة الصواريخ الغربية، في مطار كولباكينو في منطقة ميكولايف".
كما أسقطت طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-8" بواسطة الدفاع الجوي الروسي في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم اعتراض 33 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"،
وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وتم تدمير مسيرة بواسطة الحرب الإلكترونية.
وأشارت الدفاع في البيان إلى أن قوات اللواء 12 الأوكراني، واللواءان الميكانيكيان 63 و67 الأوكرانيين قاموا بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، حيث صد مجموعة "المركز" 12 هجوم للعدو، وتم تحييد أكثر من 360 جنديا أوكرانيا، و20 مدرعة.
وأكدت الدفاع أن القوات الروسية منعت مجموعات استطلاعية
تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من عبور الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخلال الأسبوع، تم تحييد 250 جنديا أوكرانيا و16 مدرعة، وسبعة مدافع ميدانية.