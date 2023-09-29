https://sputnikarabic.ae/20230929/منظومة-الدفاع-الجوي-تور-إم1-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1081516629.html
منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
تم نشر لقطات من داخل قمرة قيادة منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1" توثق لحظة رصد طائرة مسيرة أوكرانية وتدميرها على محور كوبيانسك. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T16:11+0000
2023-09-29T16:11+0000
2023-09-29T16:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو، منظومة "تور-إم1" تسير ثم تقف، بعد ذلك يعرض الفيديو شاشة رادار المنظومة وترصد طائرة مسيرة، وبعد ذلك تطلق منظومة "تور-إم1" صاروخا وتصيب الطائرة.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنه على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة قوات "الغرب"، القوة البشرية والمعدات للفرقة الآلية 14 و32، وكذلك اللواء 25 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاغورويكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا ومركبتين، بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي على هذا المحور: نظام المدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "إم109 بالادين" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا- بي"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
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تم نشر لقطات من داخل قمرة قيادة منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1" توثق لحظة رصد طائرة مسيرة أوكرانية وتدميرها على محور كوبيانسك.
ويظهر في الفيديو، منظومة "تور-إم1" تسير ثم تقف، بعد ذلك يعرض الفيديو شاشة رادار المنظومة وترصد طائرة مسيرة، وبعد ذلك تطلق منظومة "تور-إم1" صاروخا وتصيب الطائرة.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنه على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة قوات "الغرب"، القوة البشرية والمعدات للفرقة الآلية 14 و32، وكذلك اللواء 25 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاغورويكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا ومركبتين، بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي على هذا المحور: نظام المدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "إم109 بالادين" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا- بي"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".