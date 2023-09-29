https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-الدفاع-الأمريكي-يصادق-على-إجراءات-لخفض-حالات-الانتحار-داخل-الجيش-1081504758.html
وزير الدفاع الأمريكي يصادق على إجراءات لخفض حالات الانتحار داخل الجيش
وزير الدفاع الأمريكي يصادق على إجراءات لخفض حالات الانتحار داخل الجيش
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها بصدد تنفيذ أكثر من 100 توصية في الـ 7 سنوات المقبلة للمساعدة في معالجة أزمة زيادة حالات الانتحار داخل الجيش. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T09:44+0000
2023-09-29T09:44+0000
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وذكر البنتاغون في بيان أن التوصيات المئة التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن، جاءت من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية، وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.لكن البنتاغون رفض تبني توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده بشراء سلاح ناري وذخيرة.وبحسب البنتاغون، انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم في عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.بدوره، قال أوستن: "نحن جميعا في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي".وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه "ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح"، مؤكدًا أن "نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية".وأوضح أنه بناء على ذلك، قرر الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.يذكر أن مسألة تنظيم الأسلحة تعد قضية شائكة في الولايات المتحدة، حيث يعارض مسؤولون بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة، رغم حوادث العنف المسلح التي تشهدها البلاد باستمرار.
https://sputnikarabic.ae/20230922/تقرير-يكشف-عن-الحالة-المأساوية-في-ثكنات-الجيش-الأمريكي-1081281167.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الدفاع الأمريكي يصادق على إجراءات لخفض حالات الانتحار داخل الجيش
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها بصدد تنفيذ أكثر من 100 توصية في الـ 7 سنوات المقبلة للمساعدة في معالجة أزمة زيادة حالات الانتحار داخل الجيش.
وذكر
البنتاغون في بيان أن التوصيات المئة التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن، جاءت من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية، وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.
وتنقسم التوصيات إلى 5 فئات واسعة: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسية، ووصم الأفراد الذين يطلبون المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة في ما يتعلق بالأسلحة.
لكن البنتاغون رفض تبني توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده بشراء سلاح ناري وذخيرة.
وبحسب البنتاغون
، انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم في عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.
بدوره، قال أوستن: "نحن جميعا في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي".
وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه "ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح"، مؤكدًا أن "نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية".
وأوضح أنه بناء على ذلك، قرر الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.
يذكر أن مسألة تنظيم الأسلحة تعد قضية شائكة في الولايات المتحدة
، حيث يعارض مسؤولون بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة، رغم حوادث العنف المسلح التي تشهدها البلاد باستمرار.