https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-الدفاع-الإيراني-يؤكد-أهمية-مشاركة-بلاده-الدائمة-في-المعارض-العسكرية-الدولية-1081502806.html

وزير الدفاع الإيراني يؤكد أهمية مشاركة بلاده الدائمة في المعارض العسكرية الدولية

وزير الدفاع الإيراني يؤكد أهمية مشاركة بلاده الدائمة في المعارض العسكرية الدولية

شدد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الجمعة، على أهمية المشاركة في المعارض العسكرية الدولية. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T08:16+0000

2023-09-29T08:16+0000

2023-09-29T08:16+0000

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ونقلت وكالة أنباء فارس، صباح اليوم الجمعة، عن العميد آشتياني، بشأن أهداف المشاركة في معرض "آرمي 2023" الروسي، أن مثل هذه المعارض العسكرية يكون لها تأثير كبير على التعاملات التجارية والاقتصادية والتصديرية.وأكد وزير الدفاع الإيراني أن بلاده ستعمل، دوما، على المشاركة الدائمة في مثل هذه المعارض العسكرية، مشيدا بمعرض "آرمي 2023" الروسي، واصفا إياه بأنه كان على مستوى عال.يشار إلى أن معرض "آرمي 2023" الروسي، افتتح في الرابع عشر من شهر أغسطس/ آب الماضي، وعرضت خلاله الطائرات المسيرات الإيرانية (شاهد-129 ومهاجر-6 مقاتلات كوثر وياسين)، بالإضافة إلى الصواريخ الإيرانية (عرض أبابيل لأول مرة)، والسفن الإيرانية (دنا وذو الفقار إلى فاتح وحيدر).وبدوره، قال رئيس الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد حمزة قلندري، إنه "بعد إزالة القيود الجائرة المفروضة على البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، في مجال بيع وشراء المعدات العسكرية والأسلحة، لاحظنا الاهتمام الواسع من مختلف البلدان بصناعة الدفاع الإيرانية. وطلبت دول مختلفة قيام إيران بدور في الإنتاج المشترك".وتواصل طهران تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ذات المحركات التوربينية، بينما طورت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة "الهجينة"، التي يمكنها الهبوط والإقلاع على اليابسة أو على سطح الماء، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وكان علي رضا تنكسيري، قائد الحرس الثوري الإيراني، قد قال، في تصريح سابق له، إن قواته البحرية طورت طائرات مسيرة يمكنها الهبوط والإقلاع على سطح الماء، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحذيرا لواشنطن وحلفائها حتى لا يقدموا على أي أفعال عدوانية ضد إيران، بحسب قوله.ولفت التقرير إلى أن "الطائرة المسيرة الإيرانية الهجينة مزودة بمحركين، ويمكنها تنفيذ مهام استطلاع تصل إلى 15 ساعة متواصلة" متابعا: "من الممكن أن تتضمن عمليات التطوير تزويد هذه الطائرات بصواريخ وقنابل لتعزيز القدرات الجوية للقوات البحرية الإيرانية".والشهر الماضي، كشفت إيران عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "مهاجر - 10" يمكنها التحليق لمسافة 2000 كيلومتر بحمولة أسلحة يصل وزنها لـ300 كيلوغرام، مع معدل طيران يصل إلى 24 ساعة متواصلة.

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