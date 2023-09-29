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وزير الصحة المغربي: التقليص من المخاطر مفتاح السيادة الصحية
وزير الصحة المغربي: التقليص من المخاطر مفتاح السيادة الصحية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد آيت الطالب، أن السيادة الصحية تمر عبر تقليص المخاطر، ولا يمكن أن تقوم في غياب أجوبة عن قضايا الماء والبيئة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T10:11+0000
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جاء ذلك في كلمة للوزير خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الأفريقية للحد من المخاطر الصحية التي عقدت في مراكش، أمس الخميس.وقال آيت الطالب إن الصحة هي قضية مركزية ستتأثر قريبا بتحديات ضخمة.وأضاف أن هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، "لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية".وأوضح الوزير أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، مشيرا إلى أن طب الغد سيكون تشخيصيا وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية.وتحقيقا لهذه الغاية، يرى الوزير، أنه يتعين على القارة الأفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية للتغلب على هذا النوع من المشاكل، قائلا في هذا السياق "لقد دقت ساعة أفريقيا".يشار إلى أن هذه المناظرة المنعقدة تحت شعار "الصحة في أفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي"، تهدف إلى تسليط الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في أفريقيا، ووضع إطار يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20220415/المدير-العام-لمنظمة-الصحة-العالمية-العالم-يتجاهل-أزمات-إنسانية-في-أفريقيا-اعتمادا-على-العرق-1061242288.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم, أفريقيا, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم, أفريقيا, الأخبار
وزير الصحة المغربي: التقليص من المخاطر مفتاح السيادة الصحية
10:11 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 10:14 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد آيت الطالب، أن السيادة الصحية تمر عبر تقليص المخاطر، ولا يمكن أن تقوم في غياب أجوبة عن قضايا الماء والبيئة والأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الأفريقية للحد من المخاطر الصحية التي عقدت في مراكش، أمس الخميس.
وقال آيت الطالب
إن الصحة هي قضية مركزية ستتأثر قريبا بتحديات ضخمة.
وأضاف أن هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، "لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية
".
وتابع: "لن يتمكن أي تأمين صحي أو مالية عامة في المستقبل من دعم النفقات الصحية".
وأوضح الوزير أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، مشيرا إلى أن طب الغد سيكون تشخيصيا وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يرى الوزير، أنه يتعين على القارة الأفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية للتغلب على هذا النوع من المشاكل، قائلا في هذا السياق "لقد دقت ساعة أفريقيا".
يشار إلى أن هذه المناظرة المنعقدة تحت شعار "الصحة في أفريقيا
: الماء، البيئة والأمن الغذائي"، تهدف إلى تسليط الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في أفريقيا، ووضع إطار يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي.