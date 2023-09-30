عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230930/أسد-بحر-يهرب-من-حديقة-حيوانات-مستغلا-مياه-الفيضانات-في-نيويورك-فيديو-1081535267.html
أسد بحر يهرب من حديقة حيوانات مستغلا مياه الفيضانات في نيويورك... فيديو
أسد بحر يهرب من حديقة حيوانات مستغلا مياه الفيضانات في نيويورك... فيديو
استغلت أنثى أسد البحر الفياضانات في نيويورك، واستطاعت الهروب لفترة وجيزة من حديقة حيوانات سنترال بارك، وذلك بعد أن غمرت مياه الأمطار حوض السباحة الخاص بها. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T09:49+0000
2023-09-30T09:49+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104450/13/1044501390_0:234:2527:1655_1920x0_80_0_0_573e8d3ceb6e715aea5103ded8aef729.jpg
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أنثى أسد البحر تمكنت من السباحة خارج حوض السباحة الذي غمرته المياه والتجول في جميع أنحاء المنطقة المحيطة، قبل أن تعود إلى حظيرتها التي تتشاركها مع أسدي بحر آخرين.وقام العاملون في حديقة الحيوان بمراقبة المغامرة "غير المتوقعة" لهذا الحيوان الذي يصنف من الثدييات البحرية، في انتظار عودتها.ولاحقا، أكد مسؤولون في الحديقة أن مستويات المياه في حوض أسود البحر قد تراجعت، وأصبحت جميع الحيوانات في أماكنها المخصصة لها.وأوضح المسؤولون أنه لم يكن هناك أي موظفين أو زوار في خطر وظلت أنثى أسد البحر داخل حديقة الحيوان، ولم تخرج منها.وتعرضت نيويورك، أمس الجمعة، لأمطار غزيرة تسببت في إعلان حالة الطوارئ، وأدت إلى فيضانات شملت مناطق عديدة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104450/13/1044501390_4:0:2524:1890_1920x0_80_0_0_711285573181f675a723402a7a2182f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

أسد بحر يهرب من حديقة حيوانات مستغلا مياه الفيضانات في نيويورك... فيديو

09:49 GMT 30.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Dale Simonson / Sea lion colony on Haida Gwaiiمستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا
مستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Dale Simonson / Sea lion colony on Haida Gwaii
تابعنا عبرTelegramNabd
استغلت أنثى أسد البحر الفياضانات في نيويورك، واستطاعت الهروب لفترة وجيزة من حديقة حيوانات سنترال بارك، وذلك بعد أن غمرت مياه الأمطار حوض السباحة الخاص بها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أنثى أسد البحر تمكنت من السباحة خارج حوض السباحة الذي غمرته المياه والتجول في جميع أنحاء المنطقة المحيطة، قبل أن تعود إلى حظيرتها التي تتشاركها مع أسدي بحر آخرين.
وقام العاملون في حديقة الحيوان بمراقبة المغامرة "غير المتوقعة" لهذا الحيوان الذي يصنف من الثدييات البحرية، في انتظار عودتها.
ولاحقا، أكد مسؤولون في الحديقة أن مستويات المياه في حوض أسود البحر قد تراجعت، وأصبحت جميع الحيوانات في أماكنها المخصصة لها.
وأوضح المسؤولون أنه لم يكن هناك أي موظفين أو زوار في خطر وظلت أنثى أسد البحر داخل حديقة الحيوان، ولم تخرج منها.
وتعرضت نيويورك، أمس الجمعة، لأمطار غزيرة تسببت في إعلان حالة الطوارئ، وأدت إلى فيضانات شملت مناطق عديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала