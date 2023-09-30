https://sputnikarabic.ae/20230930/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-أهدافا-جوية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081524768.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار
الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار
أفاد مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية قد أسقطت أهدافًا جوية بالقرب من مدينة بيلغورود، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T01:23+0000
2023-09-30T01:23+0000
2023-09-30T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح جلادكوف عبر موقع تليغرام: "تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورودسكي - وتم إسقاط أهداف جوية عند اقترابها من المدينة".وأضاف: "الخدمات التشغيلية تقوم بتوضيح العواقب على الأرض. ووفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230929/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-بلدة-بوغار-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-جراء-هجوم-إرهابي-أوكراني-1081522955.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار
01:23 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
أفاد مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية قد أسقطت أهدافًا جوية بالقرب من مدينة بيلغورود، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأوضح جلادكوف عبر موقع تليغرام: "تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورودسكي - وتم إسقاط أهداف جوية عند اقترابها من المدينة".
وأضاف: "الخدمات التشغيلية تقوم بتوضيح العواقب على الأرض. ووفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.