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الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-أهدافا-جوية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081524768.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار
الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار
أفاد مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية قد أسقطت أهدافًا جوية بالقرب من مدينة بيلغورود، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T01:23+0000
2023-09-30T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضح جلادكوف عبر موقع تليغرام: "تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورودسكي - وتم إسقاط أهداف جوية عند اقترابها من المدينة".وأضاف: "الخدمات التشغيلية تقوم بتوضيح العواقب على الأرض. ووفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230929/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-بلدة-بوغار-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-جراء-هجوم-إرهابي-أوكراني-1081522955.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الجوي الروسي يسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود دون إصابات أو أضرار

01:23 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 30.09.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أفاد مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية قد أسقطت أهدافًا جوية بالقرب من مدينة بيلغورود، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأوضح جلادكوف عبر موقع تليغرام: "تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورودسكي - وتم إسقاط أهداف جوية عند اقترابها من المدينة".
انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:10 GMT
وأضاف: "الخدمات التشغيلية تقوم بتوضيح العواقب على الأرض. ووفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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