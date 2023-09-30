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إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إسقاط-25-طائرة-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك--عاجل-1081538752.html
إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 طائرة دون طيار فوق مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:37+0000
2023-09-30T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأكدت الدفاع في البيان أنه تم إسقاط خمس وعشرين طائرة دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وشيرفونوبوبوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا، وفاسيليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه وكرينكي من مقاطعة خيرسون.وأضافت الدفاع أن وحدات من مجموعة فوستوك الروسية، دمرت وحدات الهجوم الأوكرانية في منطقة نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وصدت هجومين للوائين 127 و128 في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه، حيث تم تحييد 120 جنديا أوكرانيا، مدفع إم 777 مدفع "كراب" البولندي. وعلى محور خيرسون تم تحييد 40 جنديا وتدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة من كتائب الدفاع الإقليمي 124 و126 واللواء الجوي 81.واعترض الدفاع الجوي تسعة صواريخ من "أوراغان"، وصاروخ واحد من نظام إطلاق الصواريخ متعددة هيمارس.وكشفت الدفع عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة بدون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و 6598 مدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-في-كراسني-ليمان-وتحيد-50-جنديا-عاجل-1081537973.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

11:37 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 30.09.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة مسيرة مدمرة من طراز "بيرقدار"
حطام طائرة مسيرة مدمرة من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Министерство обороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 طائرة دون طيار فوق مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأكدت الدفاع في البيان أنه تم إسقاط خمس وعشرين طائرة دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وشيرفونوبوبوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا، وفاسيليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه وكرينكي من مقاطعة خيرسون.
وأضافت الدفاع أن وحدات من مجموعة فوستوك الروسية، دمرت وحدات الهجوم الأوكرانية في منطقة نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وصدت هجومين للوائين 127 و128 في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه، حيث تم تحييد 120 جنديا أوكرانيا، مدفع إم 777 مدفع "كراب" البولندي.
وعلى محور خيرسون تم تحييد 40 جنديا وتدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة من كتائب الدفاع الإقليمي 124 و126 واللواء الجوي 81.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين في كراسني ليمان وتحيد 50 جنديا
11:08 GMT
واعترض الدفاع الجوي تسعة صواريخ من "أوراغان"، وصاروخ واحد من نظام إطلاق الصواريخ متعددة هيمارس.
وكشفت الدفع عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة بدون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و 6598 مدفع.
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