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إصابة مستوطن بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس
إصابة مستوطن بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة مستوطن نتيجة لتعرضه لعملية طعن في مدينة القدس. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:00+0000
2023-09-30T15:00+0000
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وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تعرض مستوطن لعملية طعن وإصابته بجروج خطيرة، في مدينة القدس، ويجري البحث عن منفذ العملية، وأن عملية الطعن قيد الفحص.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، إصابة شاب إسرائيلي (30 عاما) بجراح خطيرة جدا، نتيجة لتعرضه لعملية طعن ويجري البحث عن منفذها، حيث تم استدعاء فريق "نجمة داوود الحمراء" إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو في حالة حرجة إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن، مباشرة، في وقت أصيب مواطن آخر بجروح بسيطة ويبلغ من العمر (25 عاما) ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى.وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس، حيث أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن شابا فلسطينيا أقدم على عملية طعن قرب حي المصرارة في مدينة القدس المحتلة، حيث أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح.وأصيب مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح متوسطة بعدة طعنات في ظهره، وتم نقله لمستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، وذلك بالتوازي مع استنفار الجيش الإسرائيلي لقواته في محيط عملية الطعن، حيث أوقفت العمل في محطة القطارات في القدس.في وقت أكد مراسل "سبوتنيك" في مدينة القدس، إن "القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية مشددة إلى مكان الحادث، وقامت بتطويق المكان، كما قررت وقف عمل القطار الخفيف حتى إشعار آخر"، وذلك بالتوازي مع ما تشهده مناطق متفرقة في الضفة الغربية من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابون.ومن جانبها، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمستوطنين وهم يصفقون لقوات الأمن الإسرائيلي بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن لشخص في القدس.وتقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات مداهمة لمخيمات ومناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.
https://sputnikarabic.ae/20230830/مقتل-فلسطيني-وإصابة-مستوطن-إسرائيلي-إثر-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1080570712.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/حماس-تتبنى-عملية-حوارة-وتؤكد-مواصلة-مقاومة-الاحتلال-الإسرائيلي-1080448002.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار

إصابة مستوطن بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس

15:00 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأفراد من الشرطة الإسرائيلية
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة مستوطن نتيجة لتعرضه لعملية طعن في مدينة القدس.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تعرض مستوطن لعملية طعن وإصابته بجروج خطيرة، في مدينة القدس، ويجري البحث عن منفذ العملية، وأن عملية الطعن قيد الفحص.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، إصابة شاب إسرائيلي (30 عاما) بجراح خطيرة جدا، نتيجة لتعرضه لعملية طعن ويجري البحث عن منفذها، حيث تم استدعاء فريق "نجمة داوود الحمراء" إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو في حالة حرجة إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.
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وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن، مباشرة، في وقت أصيب مواطن آخر بجروح بسيطة ويبلغ من العمر (25 عاما) ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس، حيث أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن شابا فلسطينيا أقدم على عملية طعن قرب حي المصرارة في مدينة القدس المحتلة، حيث أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح.
وأصيب مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح متوسطة بعدة طعنات في ظهره، وتم نقله لمستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، وذلك بالتوازي مع استنفار الجيش الإسرائيلي لقواته في محيط عملية الطعن، حيث أوقفت العمل في محطة القطارات في القدس.
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في وقت أكد مراسل "سبوتنيك" في مدينة القدس، إن "القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية مشددة إلى مكان الحادث، وقامت بتطويق المكان، كما قررت وقف عمل القطار الخفيف حتى إشعار آخر"، وذلك بالتوازي مع ما تشهده مناطق متفرقة في الضفة الغربية من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابون.
ومن جانبها، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمستوطنين وهم يصفقون لقوات الأمن الإسرائيلي بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن لشخص في القدس.
وتقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات مداهمة لمخيمات ومناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.
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