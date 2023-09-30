https://sputnikarabic.ae/20230930/إضراب-شامل-في-رام-الله-والبيرة-حدادا-على-روح-محمد-رمانة-1081526551.html

إضراب شامل في رام الله والبيرة حدادا على روح محمد رمانة

إضراب شامل في رام الله والبيرة حدادا على روح محمد رمانة

نفذ العاملون في عدة قطاعات حيوية في محافظة رام الله الفلسطينية ومدينة البيرة إضرابا شاملا، اليوم السبت، حدادا على روح محمد جبريل رمانة، الذي قُتل مساء أمس... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T05:52+0000

2023-09-30T05:52+0000

2023-09-30T05:52+0000

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وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن الإضراب شمل جميع القطاعات الحيوية بما في ذلك المؤسسات التعليمية في المحافظة، كما دعت حركة "فتح" في رام الله والبيرة إلى "الإضراب الشامل والنفير العام بعد استشهاد الشهيد رمانة".وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها رمانة وشاب آخر بالقرب من مستوطنة "بساغوت" في جبل الطويل، مما أدى إلى إصابة الشابين قبل اعتقالهما.وتم الإعلان في وقت لاحق عن وفاة الشاب رمانة بسبب جروحه الخطيرة التي تعرض لها بالرصاص الإسرائيلي، في حين أصيب الشاب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.من جانبه، منع جيش الاحتلال طاقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة لتقديم الإسعاف للشابين، وفقًا لبيان صادر عن الجمعية.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، عم الحداد العام والإضراب الشامل المحافظات الفلسطينية، تنديدًا بمقتل الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي، وسط حالة من الغضب والحزن.وشهدت مدينة غزة في ذلك الوقت مؤتمرا صحفيا نظمته الفصائل الفلسطينية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استنكارًا لمقتل القيادي الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية.من جانبه، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، في كلمته في المؤتمر: "إن حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية سترد على هذه الجريمة النكراء بحق الشهيد الأسير خضر عدنان".وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قد دعت للمشاركة في بيت عزاء الأسير خضر عدنان الذي أقيم على أرض ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار