https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-الجيش-الروسي-دمر-90-من-الدفاع-الجوي-الأوكراني-في-خاركوف-خلال-الأيام-الأولى-للعملية-الخاصة-1081544821.html
إعلام: الجيش الروسي دمر 90% من الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف خلال الأيام الأولى للعملية الخاصة
إعلام: الجيش الروسي دمر 90% من الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف خلال الأيام الأولى للعملية الخاصة
تم تدمير ما يقرب من 90% من الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة خاركوف في الأيام الأولى من العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حسبما أفاد موقع "سترانا. أو" على... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:07+0000
2023-09-30T15:07+0000
2023-09-30T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونقل عن ميلنيك، قوله: "تم تدمير تسعين في المئة من الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة خاركوف في الأيام الأولى (للعملية الروسية الخاصة) في أوكرانيا.".وبحسب ما نقله الموقع عن رئيس حامية خاركوف، فإن القوات الروسية "كانت تعرف موقع وتصميم جميع مراكز قيادة الدفاع الجوي التي تم بناؤها خلال فترة الاتحاد السوفييتي". وأضاف أن الضربات الأولى للقوات المسلحة الروسية نفذت على وجه التحديد ضد هذه الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إسقاط-25-طائرة-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك--عاجل-1081538752.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الجيش الروسي دمر 90% من الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف خلال الأيام الأولى للعملية الخاصة
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تم تدمير ما يقرب من 90% من الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة خاركوف في الأيام الأولى من العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حسبما أفاد موقع "سترانا. أو" على قناته على تلغرام، نقلا عن رئيس حامية خاركوف سيرغي ميلنيك.
ونقل عن ميلنيك، قوله: "تم تدمير تسعين في المئة من الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة خاركوف في الأيام الأولى (للعملية الروسية الخاصة) في أوكرانيا.".
وبحسب ما نقله الموقع عن رئيس حامية خاركوف، فإن القوات الروسية "كانت تعرف موقع وتصميم جميع مراكز قيادة الدفاع الجوي التي تم بناؤها خلال فترة الاتحاد السوفييتي". وأضاف أن الضربات الأولى للقوات المسلحة الروسية نفذت على وجه التحديد ضد هذه الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.