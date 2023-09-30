https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-يكشف-تورطا-عميقا-للبنتاغون-في-أوكرانيا-ظهر-داخل-ألمانيا-1081527336.html
إعلام يكشف تورطا عميقا للبنتاغون في أوكرانيا ظهر داخل ألمانيا
إعلام يكشف تورطا عميقا للبنتاغون في أوكرانيا ظهر داخل ألمانيا
كشفت وسائل إعلام غريبة عن استقبال أحد المراكز الطبية العسكرية الرئيسية التابعة للجيش الأمريكي والموجودة في ألمانيا أعدادا كبيرة من المرتزقة الأمريكيين الذين... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T06:29+0000
2023-09-30T06:29+0000
2023-09-30T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشارت المصادر إلى وصول مجموعة من جنود الجيش الأوكراني الذين أصيبوا في الأعمال القتالية في مواجهة الجيش الروسي، والذين يحتاجون إلى عملية جراحية.ونوه المصدر إلى أن "الجيش (الأمريكي) بدأ بهدوء في علاج الجرحى الأمريكيين والمقاتلين الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".وأشار الكاتبان إلى أن مئات الأمريكيين المرتزقة انضموا للقتال إلى جانب نظام كييف في أوكرانيا منذ بداية الصراع في عام 2022، أغلبهم من المحاربين العسكريين القدامى.وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وسيواصل الجيش الروسي تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفاد العديد من المرتزقة في لقاءات مع صحف غربية بأنهم أتوا للقتال فقط من أجل المال، مؤكدين أن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك صغيرة جدا، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها مع أفغانستان والشرق الأوسط (وهي مناطق قاتل فيها بعض من هؤلاء المرتزقة)، لأن الجيش الروسي متفوق بشكل كبير ومن الصعب مواجهته.شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تدمر-7-نقاط-انتشار-مؤقت-للألوية-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1081525223.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام يكشف تورطا عميقا للبنتاغون في أوكرانيا ظهر داخل ألمانيا
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كشفت وسائل إعلام غريبة عن استقبال أحد المراكز الطبية العسكرية الرئيسية التابعة للجيش الأمريكي والموجودة في ألمانيا أعدادا كبيرة من المرتزقة الأمريكيين الذين أصيبوا خلال قتالهم في أوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى وصول مجموعة من جنود الجيش الأوكراني الذين أصيبوا في الأعمال القتالية في مواجهة الجيش الروسي، والذين يحتاجون إلى عملية جراحية.
لكن بحسب كاتبي المقال، ديف فيليبس وإريك شميت، في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن هذا "الحدث كان من الممكن أن يكون مشهدا مألوفا، باستثناء اختلافين حاسمين: كان معظم الجنود الجرحى أمريكيين، وكذلك المستشفى وهو المركز الطبي الرئيسي التابع للجيش الأمريكي في ألمانيا".
ونوه المصدر إلى أن "الجيش (الأمريكي) بدأ بهدوء في علاج الجرحى الأمريكيين والمقاتلين الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".
واعتبر الكاتبان أنه "على الرغم من أن العدد صغير (من المرتزقة الأمريكيين) حتى الآن - 14 حاليًا - إلا أنه يمثل خطوة جديدة ملحوظة في تورط الولايات المتحدة العميق في الصراع".
وأشار الكاتبان إلى أن مئات الأمريكيين المرتزقة انضموا للقتال إلى جانب نظام كييف في أوكرانيا منذ بداية الصراع في عام 2022، أغلبهم من المحاربين العسكريين القدامى.
ونوها إلى أن عددا غير معروف من هؤلاء المرتزقة قد أصيب بضربات المدفعية أو الألغام أو الرصاص، وقد قُتل نحو 20 مرتزقا، "واضطر معظم الجرحى (الأمريكيين) إلى الاعتماد على مجموعة من المستشفيات الأوكرانية والجمعيات الخيرية الغربية للحصول على المساعدة. لكن الآن، تدخل البنتاغون ليقدم لبعضهم نفس الرعاية التي يقدمها للقوات الأمريكية العاملة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وسيواصل الجيش الروسي تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفاد العديد من المرتزقة في لقاءات مع صحف غربية بأنهم أتوا للقتال فقط من أجل المال، مؤكدين أن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك صغيرة جدا، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها مع أفغانستان والشرق الأوسط (وهي مناطق قاتل فيها بعض من هؤلاء المرتزقة)، لأن الجيش الروسي متفوق بشكل كبير ومن الصعب مواجهته.