https://sputnikarabic.ae/20230930/إنقاذ-عشرات-المهاجرين-بعد-اندلاع-حريق-على-متن-عبارة-في-إيطاليا-1081536747.html

إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة في إيطاليا

إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة في إيطاليا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي 177 شخصا كانوا على متن عبارة شب فيها حريق وهي بطريقها من جزيرة لامبيدوزا إلى بلدية بورتو إمبيدوكلي في صقلية، من بينهم 150 راكبا و27... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T10:31+0000

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وقال خفر السواحل الإيطالي، في بيان اليوم السبت، إنه "نفذ عمليات النقل من العبارة وتأمين جميع الركاب، بما في ذلك 83 مهاجرا كان يجري نقلهم من الجزيرة".وأضاف البيان أنه خلال عملية الإنقاذ، استخدم خفر السواحل خراطيم المياه لتبريد الأجزاء المتضررة من العبارة جراء الحريق الذي اندلع في غرفة المحرك، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.وأوضح أنه سيتم سحب العبارة، التي لا يزال على متنها أفراد الطاقم، إلى الميناء في الساعات المقبلة.وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول، وصول أكثر من 6000 مهاجر في يوم واحد إلى جزيرة لامبيدوزا القريبة من السواحل التونسية.ويُنقل المهاجرون الذين يصلون إلى لامبيدوزا بانتظام إلى صقلية لتخفيف الازدحام هناك. لكن مع ارتفاع عدد من يصلون إلى الجزيرة، لا يكون هناك مجال لاستيعاب الجميع ولا لنقلهم بالسرعة الكافية.ووصل أكثر من 130 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، وهو ما يقرب من ضعف العدد في العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

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