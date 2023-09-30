عربي
https://sputnikarabic.ae/20230930/الأمم-المتحدة-العنصرية-الممنهجة-وإرث-العبودية-لا-يزالان-منتشران-في-السجون-الأمريكية-1081536873.html
الأمم المتحدة: العنصرية الممنهجة وإرث العبودية ‏لا يزالان منتشران في السجون الأمريكية
الأمم المتحدة: العنصرية الممنهجة وإرث العبودية ‏لا يزالان منتشران في السجون الأمريكية
ألقى تقرير جديد صادر عن أبرز خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ضوءا جديدا على الفظائع التي ‏ترتكب داخل النظام القضائي الأمريكي لكي يراها العالم أجمع.‏ 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T10:39+0000
2023-09-30T10:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101460/93/1014609344_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165beb9cb243f1658e6ff979278b39b4.jpg
وخلص التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن "العنصرية وإرث العبودية لا يزالان موجودان في نظام العدالة الجنائية الحديث في أمريكا".وكتب أحد خبراء الأمم المتحدة، خوان منديز، في التقرير: "نحن نرفض نظرية "التفاحة الفاسدة"، وهناك أدلة قوية تشير إلى أن السلوك التعسفي لبعض ضباط الشرطة هو جزء من نمط أوسع وخطير".وتابع: "إن مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في أمريكا تتشارك وتعيد إنتاج القيم والمواقف والقوالب النمطية للمجتمع والمؤسسات الأمريكية، يجب إصلاح هذه الأمور".وشدد منديز وخبراء آخرون في التقرير على الحاجة إلى الإصلاحات، إذ يقول خوان منديز: "الشهادات والأرقام التي تلقيناها تمثل أسوأ جزء من نظام العدالة الجنائية العنصري، الذي يقوّض كل الجهود الرامية إلى معالجة العنصرية الممنهجة، وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحاجة الماسة إلى إجراء إصلاح شامل".ومن بين هذه الإصلاحات الـ30 التي أوصى بها خبراء حقوق الإنسان، قال خوان منديز وزملاؤه إن ضباط الشرطة المسلحين لا ينبغي أن يكونوا الرد "الافتراضي" لقضايا مثل أزمات الصحة العقلية، أو التشرد، أو حركة المرور، أو الانضباط المدرسي.
https://sputnikarabic.ae/20230907/لحظة-هروب-سجين-أمريكي-خطير-بأسلوب-غير-متوقع-في-وجود-الحراس-فيديو-1080786634.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101460/93/1014609344_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f2e6190c92813fda91cfce9ef0cda042.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمم المتحدة: العنصرية الممنهجة وإرث العبودية ‏لا يزالان منتشران في السجون الأمريكية

10:39 GMT 30.09.2023
© AP Photo / Ben Fox, Fileسجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا
سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا
© AP Photo / Ben Fox, File
تابعنا عبرTelegramNabd
ألقى تقرير جديد صادر عن أبرز خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ضوءا جديدا على الفظائع التي ‏ترتكب داخل النظام القضائي الأمريكي لكي يراها العالم أجمع.‏
وخلص التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن "العنصرية وإرث العبودية لا يزالان موجودان في نظام العدالة الجنائية الحديث في أمريكا".

وأشار خبراء حقوق الإنسان، الذين التقوا بـ133 من "الأفراد المتضررين" في المدن في جميع أنحاء البلاد، إلى أن الأطفال ذوي البشرة السمراء تعرضوا للسجن مدى الحياة، وتم تقييد النساء الحوامل بالسلاسل أثناء الولادة، وتعرض الناس للعمل القسري في سجون "على طراز المزرعة".

وكتب أحد خبراء الأمم المتحدة، خوان منديز، في التقرير: "نحن نرفض نظرية "التفاحة الفاسدة"، وهناك أدلة قوية تشير إلى أن السلوك التعسفي لبعض ضباط الشرطة هو جزء من نمط أوسع وخطير".
وتابع: "إن مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في أمريكا تتشارك وتعيد إنتاج القيم والمواقف والقوالب النمطية للمجتمع والمؤسسات الأمريكية، يجب إصلاح هذه الأمور".
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
مجتمع
لحظة هروب سجين أمريكي خطير بأسلوب غير متوقع في وجود الحراس... فيديو
7 سبتمبر, 11:31 GMT
وشدد منديز وخبراء آخرون في التقرير على الحاجة إلى الإصلاحات، إذ يقول خوان منديز: "الشهادات والأرقام التي تلقيناها تمثل أسوأ جزء من نظام العدالة الجنائية العنصري، الذي يقوّض كل الجهود الرامية إلى معالجة العنصرية الممنهجة، وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحاجة الماسة إلى إجراء إصلاح شامل".
ومن بين هذه الإصلاحات الـ30 التي أوصى بها خبراء حقوق الإنسان، قال خوان منديز وزملاؤه إن ضباط الشرطة المسلحين لا ينبغي أن يكونوا الرد "الافتراضي" لقضايا مثل أزمات الصحة العقلية، أو التشرد، أو حركة المرور، أو الانضباط المدرسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала