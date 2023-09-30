عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230930/التونسية-أنس-جابر-تتوج-ببطولة-نينغبو-المفتوحة-للتنس-1081536391.html
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة "نينغبو" المفتوحة للتنس
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة "نينغبو" المفتوحة للتنس
توجت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم السبت، بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت جابر في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية ديانا شنيدر بنتيجة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T10:24+0000
2023-09-30T10:24+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049562126_0:111:2133:1310_1920x0_80_0_0_f94d593edf828e1a95fcdf21b8311680.jpg
وقد تمكنت اللاعبة التونسية، التي تحتل المركز السابع عالميًا، من الفوز بلقب بطولة نينغبو في الصين، والتي تُقام على ملاعب صلبة وتحمل تصنيف 250 نقطة، بواقع 6-2 و6-1، حسبما ذكرت قنوات "بي إن سبورتس".ويعتبر هذا اللقب هو الخامس في مسيرة أنس جابر، والثاني لها هذا العام بعد فوزها في دورة تشارلستون الأمريكية، وهو أيضا أول لقب تحققه على ملاعب صلبة.وكانت جابر قد تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة نينغبو الصينية للتنس بعد فوزها أمس الجمعة على اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودوروسكا. وبحسب ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية، فقد حققت جابر الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2، لتواجه جابر في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر. يأتي هذا بعدما خسرت جابر، المصنفة السادسة عالميا، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو/ تموز الماضي، لتُحرم من تحقيق إنجاز تاريخي حيث كانت تسعى لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230619/أنس-جابر-عربية-حجزت-بمضربها-مقعدا-في-العالمية-1078268091.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049562126_118:0:2013:1421_1920x0_80_0_0_2f5f479e5c1b3334b19aa3d6f27352d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
رياضة, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

التونسية أنس جابر تتوج ببطولة "نينغبو" المفتوحة للتنس

10:24 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISبطلة التنس التونسية، أنس جابر
بطلة التنس التونسية، أنس جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
تابعنا عبرTelegramNabd
توجت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم السبت، بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت جابر في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية ديانا شنيدر بنتيجة مجموعتين دون رد.
وقد تمكنت اللاعبة التونسية، التي تحتل المركز السابع عالميًا، من الفوز بلقب بطولة نينغبو في الصين، والتي تُقام على ملاعب صلبة وتحمل تصنيف 250 نقطة، بواقع 6-2 و6-1، حسبما ذكرت قنوات "بي إن سبورتس".
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس في مسيرة أنس جابر، والثاني لها هذا العام بعد فوزها في دورة تشارلستون الأمريكية، وهو أيضا أول لقب تحققه على ملاعب صلبة.
أنس جابر... عربية حجزت بمضربها مقعدا في العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
وسائط متعددة
أنس جابر... عربية حجزت بمضربها مقعدا في العالمية
19 يونيو, 14:01 GMT
وكانت جابر قد تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة نينغبو الصينية للتنس بعد فوزها أمس الجمعة على اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودوروسكا. وبحسب ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية، فقد حققت جابر الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2، لتواجه جابر في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر.
يأتي هذا بعدما خسرت جابر، المصنفة السادسة عالميا، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو/ تموز الماضي، لتُحرم من تحقيق إنجاز تاريخي حيث كانت تسعى لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала