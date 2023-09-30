https://sputnikarabic.ae/20230930/التونسية-أنس-جابر-تتوج-ببطولة-نينغبو-المفتوحة-للتنس-1081536391.html
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة "نينغبو" المفتوحة للتنس
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة "نينغبو" المفتوحة للتنس
توجت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم السبت، بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت جابر في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية ديانا شنيدر بنتيجة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T10:24+0000
2023-09-30T10:24+0000
2023-09-30T10:24+0000
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وقد تمكنت اللاعبة التونسية، التي تحتل المركز السابع عالميًا، من الفوز بلقب بطولة نينغبو في الصين، والتي تُقام على ملاعب صلبة وتحمل تصنيف 250 نقطة، بواقع 6-2 و6-1، حسبما ذكرت قنوات "بي إن سبورتس".ويعتبر هذا اللقب هو الخامس في مسيرة أنس جابر، والثاني لها هذا العام بعد فوزها في دورة تشارلستون الأمريكية، وهو أيضا أول لقب تحققه على ملاعب صلبة.وكانت جابر قد تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة نينغبو الصينية للتنس بعد فوزها أمس الجمعة على اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودوروسكا. وبحسب ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية، فقد حققت جابر الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2، لتواجه جابر في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر. يأتي هذا بعدما خسرت جابر، المصنفة السادسة عالميا، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو/ تموز الماضي، لتُحرم من تحقيق إنجاز تاريخي حيث كانت تسعى لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230619/أنس-جابر-عربية-حجزت-بمضربها-مقعدا-في-العالمية-1078268091.html
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رياضة, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
رياضة, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة "نينغبو" المفتوحة للتنس
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توجت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم السبت، بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت جابر في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية ديانا شنيدر بنتيجة مجموعتين دون رد.
وقد تمكنت اللاعبة التونسية، التي تحتل المركز السابع عالميًا، من الفوز بلقب بطولة نينغبو في الصين، والتي تُقام على ملاعب صلبة وتحمل تصنيف 250 نقطة، بواقع 6-2 و6-1، حسبما ذكرت قنوات
"بي إن سبورتس".
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس في مسيرة أنس جابر، والثاني لها هذا العام بعد فوزها في دورة تشارلستون الأمريكية، وهو أيضا أول لقب تحققه على ملاعب صلبة.
وكانت جابر قد تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة نينغبو الصينية للتنس بعد فوزها أمس الجمعة على اللاعبة الأرجنتينية
ناديا بودوروسكا. وبحسب ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية، فقد حققت جابر الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2، لتواجه جابر في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر.
يأتي هذا بعدما خسرت جابر، المصنفة السادسة عالميا، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو/ تموز الماضي، لتُحرم من تحقيق إنجاز تاريخي حيث كانت تسعى لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.