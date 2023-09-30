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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230930/الحماية-المدنية-الجزائرية-تنهي-مهمتها-في-درنة-بانتشال-344-جثة-من-ضحايا-الإعصار-1081545266.html
الحماية المدنية الجزائرية تنهي مهمتها في درنة بانتشال 344 جثة من ضحايا الإعصار
الحماية المدنية الجزائرية تنهي مهمتها في درنة بانتشال 344 جثة من ضحايا الإعصار
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم السبت، عن انتهاء مهمة فريقها في مدينة درنة الليبية، بعدما شارك في عمليات التدخل الخاصة بالفيضانات التي شهدتها المدينة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:27+0000
2023-09-30T15:27+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وقالت الحماية المدنية الجزائرية، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نهاية مهمة فريق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة. الحصيلة النهائية 344 ضحية متوفية تم العثور عليها وانتشالها منذ بداية عملية البحث".وتابعت: "تم تكريم فريق الحماية المدنية الجزائرية من طرف السلطات الليبية نظير المجهودات المبذولة في عمليات التدخل الخاصة بفيضانات درنة".وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أمرت السلطات العليا في الجزائر، بإيفاد فرق الحماية المدنية إلى ليبيا "تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.ويتكون الفريق من "113 عنصر حماية مدنية من مختلف الرتب والتخصصات، منها فرقة الغطاسين، والفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات، فرق البحث والإنقاذ، فرق سينوتقنية، فرق اللوجيستكية وأخصائيين نفسانيين. كما ضمت عتادا خاصا بالتدخل في الفيضانات".يشار إلى أنه في يوم 10 سبتمبر الجاري، تعرضت مناطق متعددة في شرق ليبيا لإعصار "دانيال" المدمر، الذي وصلت سرعته إلى 180 كيلومترا في الساعة، وكان مصحوبا بكميات هائلة من المياه، ما أدى إلى انهيار سدين يعود تاريخهما إلى سبعينيات القرن الماضي، ما نتج عنه تدفق ملايين المترات المكعبة من المياه، وتسبب في دمار كبير وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من المدنيين.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحماية المدنية الجزائرية تنهي مهمتها في درنة بانتشال 344 جثة من ضحايا الإعصار

15:27 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Maher al-shaeriاستمرار عمليات الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية لنازحي وسكان مدينة درنة
استمرار عمليات الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية لنازحي وسكان مدينة درنة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
استمرار عمليات الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية لنازحي وسكان مدينة درنة
© Sputnik . Maher al-shaeri
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم السبت، عن انتهاء مهمة فريقها في مدينة درنة الليبية، بعدما شارك في عمليات التدخل الخاصة بالفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرا، مشيرة إلى تمكن فريقها من انتشال 344 جثة منذ بداية العملية.
وقالت الحماية المدنية الجزائرية، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نهاية مهمة فريق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة. الحصيلة النهائية 344 ضحية متوفية تم العثور عليها وانتشالها منذ بداية عملية البحث".
وتابعت: "تم تكريم فريق الحماية المدنية الجزائرية من طرف السلطات الليبية نظير المجهودات المبذولة في عمليات التدخل الخاصة بفيضانات درنة".
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أمرت السلطات العليا في الجزائر، بإيفاد فرق الحماية المدنية إلى ليبيا "تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويتكون الفريق من "113 عنصر حماية مدنية من مختلف الرتب والتخصصات، منها فرقة الغطاسين، والفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات، فرق البحث والإنقاذ، فرق سينوتقنية، فرق اللوجيستكية وأخصائيين نفسانيين. كما ضمت عتادا خاصا بالتدخل في الفيضانات".
يشار إلى أنه في يوم 10 سبتمبر الجاري، تعرضت مناطق متعددة في شرق ليبيا لإعصار "دانيال" المدمر، الذي وصلت سرعته إلى 180 كيلومترا في الساعة، وكان مصحوبا بكميات هائلة من المياه، ما أدى إلى انهيار سدين يعود تاريخهما إلى سبعينيات القرن الماضي، ما نتج عنه تدفق ملايين المترات المكعبة من المياه، وتسبب في دمار كبير وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من المدنيين.
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