https://sputnikarabic.ae/20230930/السيسي-الشعب-المصري-لديه-فرصة-للتغيير-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1081535540.html

السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T09:54+0000

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وقال السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها".وأضاف السيسي أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم".ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية، الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل.وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.

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