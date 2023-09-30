https://sputnikarabic.ae/20230930/السيسي-الشعب-المصري-لديه-فرصة-للتغيير-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1081535540.html
السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة
السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T09:54+0000
2023-09-30T09:54+0000
2023-09-30T09:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077478030_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_cc24faefd3bcb63599e8e023c9eb0e9c.jpg
وقال السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها".وأضاف السيسي أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم".ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية، الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل.وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230904/خبيران-المرشحون-المحتملون-للانتخابات-الرئاسية-المصرية-2024-ليسوا-منافسين-حقيقيين-للسيسي-1080697781.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/هيئة-الانتخابات-المصرية-تعلن-فتح-باب-الترشح-لفترة-انتخابية-رئاسية-جديدة---عاجل-1081382578.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077478030_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_d9951b0df136ad824154f9341af803f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تابعنا عبر
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها".
وأضاف السيسي أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم".
ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.
وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية، الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة
لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية
في جولة الإعادة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.