https://sputnikarabic.ae/20230930/العراق-وتركيا-يبحثان-تنفيذ-مشروع-طريق-التنمية-1081546612.html
العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع "طريق التنمية"
العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع "طريق التنمية"
بحث وزيرا النقل العراقي والتركي، اليوم السبت، مشروع طريق التنمية، الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T17:32+0000
2023-09-30T17:32+0000
2023-09-30T17:32+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101344/75/1013447550_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_e657aa8414edf6500d96d8ebfd4da83e.jpg
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عقد "اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له وحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين؛ للتباحث حول مشروع طريق التنمية"، وفق ما نقلت وكالة "واع" العراقية الرسمية.وقال السعداوي: "بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو"، موضحا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".وتابع الوزير العراقي: "استعرض الاجتماع أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله".وأكد الجانبان التركي والعراقي على ضرورة إجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين، بحسب البيان.وختم وزير النقل العراقي البيان بالقول: "جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من أجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع".وسبق أن أكد رئيس الورزاء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "أنقرة هي الشريك الأساسي والاستراتيجي لبغداد في طريق التنمية الدولي"، مشيدا بـ "التفاعل التركي الجاد في تنفيذ المشروع".وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، يبدأ "طريق التنمية" من ميناء الفاو في خليج البصرة جنوبي العراق، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.وبحسب المصدر ذاته، تبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية 2033، والأخيرة 2050.
https://sputnikarabic.ae/20230527/كل-ما-تريد-معرفته-عن-طريق-التنمية-لربط-الخليج-بتركيا-ثم-أوروبا--عبر-العراق-1077485539.html
https://sputnikarabic.ae/20230529/طريق-التنمية-أضخم-مشروع-نقل-يطلقه-العراق-ودول-الجوار-ما-العائد-السياسي-والاقتصادي-منه؟-1077562624.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101344/75/1013447550_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_25ea214e230785928e75091c848344d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع "طريق التنمية"
تابعنا عبر
بحث وزيرا النقل العراقي والتركي، اليوم السبت، مشروع طريق التنمية، الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عقد "اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له وحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين؛ للتباحث حول مشروع طريق التنمية"، وفق ما نقلت وكالة
"واع" العراقية الرسمية.
وقال السعداوي: "بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو"، موضحا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".
وتابع الوزير العراقي: "استعرض الاجتماع أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله".
وأكد الجانبان التركي والعراقي على ضرورة إجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين، بحسب البيان.
وختم وزير النقل العراقي البيان بالقول: "جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من أجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع".
وسبق أن أكد رئيس الورزاء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "أنقرة هي الشريك الأساسي والاستراتيجي لبغداد في طريق التنمية الدولي"، مشيدا بـ "التفاعل التركي الجاد في تنفيذ المشروع".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، يبدأ "طريق التنمية
" من ميناء الفاو في خليج البصرة جنوبي العراق، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
وبحسب المصدر ذاته، تبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية 2033، والأخيرة 2050.