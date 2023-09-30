https://sputnikarabic.ae/20230930/العراق-يعلن-إنجاز-الربط-الكهربائي-مع-الأردن-بشكل-كامل-والإطلاق-خلال-أيام-1081539695.html
العراق يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل والإطلاق خلال أيام
العراق يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل والإطلاق خلال أيام
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتًا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:53+0000
2023-09-30T11:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال فاضل إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".وأضاف أن "الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا توجد أي مشكلة"، مبيناً أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه".وتابع: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في أيار/مايو الماضي، أن العراق سيبدأ الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز/يوليو الماضي، بقدرة 50 ميغاوات كمرحلة أولى لتغذية الشبكة الوطنية.وأشار إلى أنه "تم توقيع 5 عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ".ويعاني العراق منذ العام 2003، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، ويعتمد في تشغيل محطاته الكهربائية وخاصة في المحافظات الجنوبية على استيراد الغاز من إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسؤول-أردني-يكشف-أسباب-تأخر-بدء-الربط-الكهربائي-مع-العراق-1081359867.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل والإطلاق خلال أيام
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أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتًا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، قال فاضل إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".
وأضاف أن "الربط الخليجي السعودي
ماضٍ بشكل صحيح، ولا توجد أي مشكلة"، مبيناً أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه".
وتابع: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في أيار/مايو الماضي، أن العراق سيبدأ الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز/يوليو الماضي، بقدرة 50 ميغاوات كمرحلة أولى لتغذية الشبكة الوطنية.
وأشار إلى أنه "تم توقيع 5 عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ".
ويعاني العراق
منذ العام 2003، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، ويعتمد في تشغيل محطاته الكهربائية وخاصة في المحافظات الجنوبية على استيراد الغاز من إيران.