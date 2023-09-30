https://sputnikarabic.ae/20230930/العراق-ينفي-اقتحام-مطار-البصرة-الدولي-1081549821.html
العراق ينفي اقتحام مطار البصرة الدولي
العراق ينفي اقتحام مطار البصرة الدولي
نفت إدارة مطار البصرة العراقي الدولي، اليوم السبت، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن دخول مسلحين واقتحام للمطار. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T20:56+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن بيان لإدارة مطار البصرة الدولي، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اقتحام للمطار يعد بمثابة "تأجيج للرأي العام".وأشار البيان إلى أنه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية على كل من يروج لهذه الاخبار الكاذبة"، منوّها إلى أن "الوضع الأمني مستقر جدا في المطار".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين الماضي، سقوط إحدى طائرات الجيش جنوبي البلاد، بسبب خلل فني وإصابة طاقمها.ونشرت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن طائرة هليكوبتر من نوع بيل (جت رنجر) مخصصة للتدريب، موضحة أنها كانت في طلعة جوية تدريبية في قاعدة الكوت الجوية، عندما تعرضت لخلل فني أسفر عن سقوطها.وأسفر الحادث عن "إصابة طاقم الطائرة إصابات خفيفة"، و"تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة"، وفق نص البيان.ويشار إلى أنه تكررت خلال السنوات الأخيرة الماضية سقوط طائرات عسكرية في العراق، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصيب طاقم طائرة هليكوبتر نوع "مي 17" تابعة لطيران الجيش العراقي، تعرضت لعطل فني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة في منطقة الرفاعي في محافظة ميسان.فيما قُتل 5 عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك، خلال "تأديتها مهمة قتالية"، في يوليو/ تموز من العام نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230925/جراء-خلل-فني-سقوط-مروحية-وإصابة-طاقهما-جنوبي-العراق-1081377719.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق ينفي اقتحام مطار البصرة الدولي
تابعنا عبر
نفت إدارة مطار البصرة العراقي الدولي، اليوم السبت، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن دخول مسلحين واقتحام للمطار.
ونقلت قناة
"السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن بيان لإدارة مطار البصرة الدولي، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اقتحام للمطار يعد بمثابة "تأجيج للرأي العام".
وأشار البيان إلى أنه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية على كل من يروج لهذه الاخبار الكاذبة"، منوّها إلى أن "الوضع الأمني مستقر جدا في المطار".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية
، يوم الاثنين الماضي، سقوط إحدى طائرات الجيش جنوبي البلاد، بسبب خلل فني وإصابة طاقمها.
ونشرت الوزارة في بيان
لها عبر حسابها على منصة "إكس"، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن طائرة هليكوبتر من نوع بيل (جت رنجر) مخصصة للتدريب، موضحة أنها كانت في طلعة جوية تدريبية في قاعدة الكوت الجوية
، عندما تعرضت لخلل فني أسفر عن سقوطها.
وأسفر الحادث عن "إصابة طاقم الطائرة إصابات خفيفة"، و"تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة"، وفق نص البيان.
ويشار إلى أنه تكررت خلال السنوات الأخيرة الماضية سقوط طائرات عسكرية في العراق، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصيب طاقم طائرة هليكوبتر نوع "مي 17" تابعة لطيران الجيش العراقي، تعرضت لعطل فني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة في منطقة الرفاعي في محافظة ميسان.
فيما قُتل 5 عسكريين عراقيين
، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك، خلال "تأديتها مهمة قتالية"، في يوليو/ تموز من العام نفسه.