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https://sputnikarabic.ae/20230930/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-خيرسون-يعلن-اكتمال-دمج-المقاطعة-في-روسيا-1081524245.html
حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اكتمال دمج المقاطعة في روسيا
حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اكتمال دمج المقاطعة في روسيا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم السبت، أن الخطوات الرئيسية لدمج المقاطعة في روسيا قد اكتملت. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T01:17+0000
2023-09-30T01:17+0000
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قال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "تمت الخطوات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في النظام الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني، وفي نظام هياكل الحكومة الروسية".وأشار إلى أن تحسين وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالدمج سيستمر حتى بداية عام 2026، وبحلول عام 2030، يجب أن تصل مقاطعة خيرسون إلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى روسيا بأكملها.وفي هذا السياق، أكد سالدو أنه تم إنشاء نظام حكم كامل في المنطقة وفقًا للدستور الروسي، مع وجود هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية والمحلية والقضائية، بالإضافة إلى وجود هياكل إقليمية تابعة لمعظم الوزارات والهيئات الفيدرالية.ويحتفل في 30 سبتمبر/ أيلول في مقاطعة خيرسون بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا، حيث تم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية في الإقليم.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من الاتحاد الروسي بناءً على نتائج استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. وفي الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية هذا الاستفتاء وما زال تقوم بقصف المنطقة.وتتمتع روسيا حاليًا بالسيطرة على 75٪ من مساحة مقاطعة خيرسون، بينما يظل بعض الأجزاء على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، تحت سيطرة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-يهنئ-الشعب-الروسي-بالذكرى-الأولى-لعودة-المناطق-الجديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1081522543.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اكتمال دمج المقاطعة في روسيا

01:17 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في قاعة غورغيفسكي بقصر الكرملين الكبير. في هذا اليوم، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أربعة مواضيع جديدة إلى روسيا. من اليسار: رئيس إدارة منطقة خيرسون فلاديمير سالدو ورئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. من اليمين إلى اليسار: رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين. 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في قاعة غورغيفسكي بقصر الكرملين الكبير. في هذا اليوم، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أربعة مواضيع جديدة إلى روسيا. من اليسار: رئيس إدارة منطقة خيرسون فلاديمير سالدو ورئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. من اليمين إلى اليسار: رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين. 30 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم السبت، أن الخطوات الرئيسية لدمج المقاطعة في روسيا قد اكتملت.
قال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "تمت الخطوات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في النظام الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني، وفي نظام هياكل الحكومة الروسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
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وأشار إلى أن تحسين وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالدمج سيستمر حتى بداية عام 2026، وبحلول عام 2030، يجب أن تصل مقاطعة خيرسون إلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى روسيا بأكملها.
وفي هذا السياق، أكد سالدو أنه تم إنشاء نظام حكم كامل في المنطقة وفقًا للدستور الروسي، مع وجود هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية والمحلية والقضائية، بالإضافة إلى وجود هياكل إقليمية تابعة لمعظم الوزارات والهيئات الفيدرالية.
ويحتفل في 30 سبتمبر/ أيلول في مقاطعة خيرسون بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا، حيث تم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية في الإقليم.
وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من الاتحاد الروسي بناءً على نتائج استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. وفي الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية هذا الاستفتاء وما زال تقوم بقصف المنطقة.
وتتمتع روسيا حاليًا بالسيطرة على 75٪ من مساحة مقاطعة خيرسون، بينما يظل بعض الأجزاء على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، تحت سيطرة أوكرانيا.
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