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https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الأوكرانية-تسقط-طائرتها-المسيرة-فيديو-1081546256.html
القوات الأوكرانية تسقط طائرتها المسيرة... فيديو
القوات الأوكرانية تسقط طائرتها المسيرة... فيديو
نشر مقاتلون من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف مقطع فيديو لانتصارهم على طائرة مسيرة تبيّن أنها أوكرانية. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T16:44+0000
2023-09-30T16:44+0000
رصد عسكري
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أطلق الجنود النار بأسلحة صغيرة على طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية "فيوريا" تنزل بالمظلة، ثم بدأوا في تصويرها بالفيديو من زوايا مختلفة.وفي الوقت نفسه، كانوا يخشون الاقتراب من الطائرة المسيرة لاحتمال انفجارها. لكن فضولهم منعهم من الابتعاد، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".وفي منتصف التصوير، جاء جنود آخرون من القوات المسلحة الأوكرانية وهم يركضون وأكدوا لهم أن الطائرة المسيرة ليست عدوًا، بل واحدة من طائراتهم. وأشاروا إلى المظلة الحمراء والبيضاء كدليل.وقال الجندي الذي أسقط الطائرة: "أوه، المظلة...". من الواضح أنه تذكر شيئًا قاله القادة. واعترف لزملائه بأنه أطلق النار على الطائرة المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230930/شربوا-الفودكا-لبضعة-أيام-ثم-غادروا-أسير-أوكراني-يتحدث-عن-فرار-زملائه-من-الميدان-1081545768.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تسقط طائرتها المسيرة... فيديو

16:44 GMT 30.09.2023
طائرة دون طيار تشيكية "بريموكو وان"
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
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نشر مقاتلون من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف مقطع فيديو لانتصارهم على طائرة مسيرة تبيّن أنها أوكرانية.
أطلق الجنود النار بأسلحة صغيرة على طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية "فيوريا" تنزل بالمظلة، ثم بدأوا في تصويرها بالفيديو من زوايا مختلفة.
طائرات بدون طيار من طراز بوميرانغ الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
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وفي الوقت نفسه، كانوا يخشون الاقتراب من الطائرة المسيرة لاحتمال انفجارها. لكن فضولهم منعهم من الابتعاد، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وفي منتصف التصوير، جاء جنود آخرون من القوات المسلحة الأوكرانية وهم يركضون وأكدوا لهم أن الطائرة المسيرة ليست عدوًا، بل واحدة من طائراتهم. وأشاروا إلى المظلة الحمراء والبيضاء كدليل.
وقال الجندي الذي أسقط الطائرة: "أوه، المظلة...". من الواضح أنه تذكر شيئًا قاله القادة. واعترف لزملائه بأنه أطلق النار على الطائرة المسيرة.
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