https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين----1081530583.html
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر بالقرب من خيرسون. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T08:06+0000
2023-09-30T08:06+0000
2023-09-30T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، إنه "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم إيقاف محاولة العدو لتنفيذ إنزال على جزيرة بولشوي بوتيومكين، والقضاء على ما يصل إلى 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".وحيدت القوات الروسية أيضا 6 مقاتلين تابعين للجيش الأوكراني، وأصابت 3 آخرين.كما تم قصف مركز تحكم للطائرات دون طيار بالقرب من خيرسون، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين.وعلى محور كاخوفكا، دمرت القوات الروسية محطة استطلاع إلكترونية وحيدت طاقمها المكون من 4 جنود أوكرانيين.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون أوقفت، خلال الأسبوع الماضي، أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت ما يصل إلى 250 عسكريًا أوكرانيًا، و16 مركبة قتالية مدرعة، وسبعة مدافع ميدانية.وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات الروسية 12 هجوماً شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية، مع قوات اللواء 12 للأغراض الخاصة، واللواءين الآليين 63 و67، بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة تورسكوي في دونيتسك.شاهد أيضا: بوتين يكرم أبطال معركة أوروجيينويه الأسطورية... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تدمر-7-نقاط-انتشار-مؤقت-للألوية-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1081525223.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
08:06 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر بالقرب من خيرسون.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، إنه "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم إيقاف محاولة العدو لتنفيذ إنزال
على جزيرة بولشوي بوتيومكين، والقضاء على ما يصل إلى 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، حيّدت القوات الروسية طاقمي هاون من عيار 120 ملم مع الذخيرة في منطقة الجزيرة الواقعة عند مصب نهر الدنيبر بالقرب من خيرسون.
وحيدت القوات الروسية أيضا 6 مقاتلين تابعين للجيش الأوكراني، وأصابت 3 آخرين.
كما تم قصف مركز تحكم للطائرات دون طيار بالقرب من خيرسون، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين.
وعلى محور كاخوفكا، دمرت القوات الروسية محطة استطلاع إلكترونية وحيدت طاقمها المكون من 4 جنود أوكرانيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون أوقفت، خلال الأسبوع الماضي، أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت ما يصل إلى 250 عسكريًا أوكرانيًا، و16 مركبة قتالية مدرعة، وسبعة مدافع ميدانية.
وقالت في بيان: "في اتجاه خيرسون، تركزت الجهود الرئيسية على منع نزول مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية على الجزر والضفة اليسرى لنهر الدنيبر. وفي إطار هذه المهمة، تم إحباط تنفيذ أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. في أسبوع، تم القضاء على ما يصل إلى 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 16 مركبة قتالية مدرعة و42 مركبة و7 مدافع ميدانية".
وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات الروسية 12 هجوماً شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية، مع قوات اللواء 12 للأغراض الخاصة، واللواءين الآليين 63 و67، بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة تورسكوي في دونيتسك.