عربي
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين----1081530583.html
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر بالقرب من خيرسون. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T08:06+0000
2023-09-30T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1e/1081530675_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_1f586ed74a70806e5061e7cb38a8d09a.jpg
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، إنه "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم إيقاف محاولة العدو لتنفيذ إنزال على جزيرة بولشوي بوتيومكين، والقضاء على ما يصل إلى 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".وحيدت القوات الروسية أيضا 6 مقاتلين تابعين للجيش الأوكراني، وأصابت 3 آخرين.كما تم قصف مركز تحكم للطائرات دون طيار بالقرب من خيرسون، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين.وعلى محور كاخوفكا، دمرت القوات الروسية محطة استطلاع إلكترونية وحيدت طاقمها المكون من 4 جنود أوكرانيين.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون أوقفت، خلال الأسبوع الماضي، أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت ما يصل إلى 250 عسكريًا أوكرانيًا، و16 مركبة قتالية مدرعة، وسبعة مدافع ميدانية.وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات الروسية 12 هجوماً شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية، مع قوات اللواء 12 للأغراض الخاصة، واللواءين الآليين 63 و67، بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة تورسكوي في دونيتسك.شاهد أيضا: بوتين يكرم أبطال معركة أوروجيينويه الأسطورية... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230930/المدفعية-الروسية-تفتك-بمجموعة-مشاة-اللواء-80-الأوكراني-فيديو--1081528308.html
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تدمر-7-نقاط-انتشار-مؤقت-للألوية-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1081525223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1e/1081530675_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_806c64d9485aaed3f54223206aa035e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين

08:06 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 30.09.2023)
© Sputnik . Дмитрий Макеев / الانتقال إلى بنك الصورسد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني
سد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Дмитрий Макеев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر بالقرب من خيرسون.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، إنه "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم إيقاف محاولة العدو لتنفيذ إنزال على جزيرة بولشوي بوتيومكين، والقضاء على ما يصل إلى 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، حيّدت القوات الروسية طاقمي هاون من عيار 120 ملم مع الذخيرة في منطقة الجزيرة الواقعة عند مصب نهر الدنيبر بالقرب من خيرسون.

وحيدت القوات الروسية أيضا 6 مقاتلين تابعين للجيش الأوكراني، وأصابت 3 آخرين.
المدفعية الروسية تستهدف مجموعة مشاة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
07:00 GMT
كما تم قصف مركز تحكم للطائرات دون طيار بالقرب من خيرسون، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين.
وعلى محور كاخوفكا، دمرت القوات الروسية محطة استطلاع إلكترونية وحيدت طاقمها المكون من 4 جنود أوكرانيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون أوقفت، خلال الأسبوع الماضي، أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت ما يصل إلى 250 عسكريًا أوكرانيًا، و16 مركبة قتالية مدرعة، وسبعة مدافع ميدانية.
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار للألوية الأوكرانية جنوبي دونيتسك
02:26 GMT

وقالت في بيان: "في اتجاه خيرسون، تركزت الجهود الرئيسية على منع نزول مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية على الجزر والضفة اليسرى لنهر الدنيبر. وفي إطار هذه المهمة، تم إحباط تنفيذ أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. في أسبوع، تم القضاء على ما يصل إلى 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 16 مركبة قتالية مدرعة و42 مركبة و7 مدافع ميدانية".

وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات الروسية 12 هجوماً شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية، مع قوات اللواء 12 للأغراض الخاصة، واللواءين الآليين 63 و67، بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة تورسكوي في دونيتسك.
شاهد أيضا: بوتين يكرم أبطال معركة أوروجيينويه الأسطورية... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала