عربي
إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أراضي روسيا باستخدام 9 قذائف صاروخية من طراز "أوراغان"
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تدمر-7-نقاط-انتشار-مؤقت-للألوية-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1081525223.html
القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، عن ضرب 7 نقاط لتمركز الوحدات الأوكرانية المؤقتة في اتجاه جنوب دونيتسك. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T02:26+0000
2023-09-30T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_0:49:1078:655_1920x0_80_0_0_a6974841c155f6913d0b5bb63ffbcc77.jpg
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم استهداف أربع نقاط لتمركز الفوج الجوي والهجومي الـ79 في نوفوميخايلوفكا وثلاث نقاط لتمركز الفوج الميكانيكي الـ72 في كونستانتينوفكا".وأضاف تشيخوف أنه تم تنفيذ ضربات نارية متكاملة ضد نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات القوات العدو في مناطق أوروجايني، وستارومايورسكي، وزلاتوبولـ لافتا إلى أنه تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة، ومعدات وآليات عسكرية وقوات بشرية من الجيش الأوكراني.وأوضح رئيس المركز الصحفي أن الوحدات التابعة للفرقة، بدعم من قوات المدفعية والطيران الروسي وأنظمة إطلاق اللهب الثقيلة، صدت 3 هجمات للعدو في اتجاه بريوتني، وتم إحباط تقدم مجموعة من جنود العدو في منطقة ستارومايورسكي، وبعد تكبد العدو خسائر، انسحبت المجموعة.وقال تشيخوف: وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230930/-إحباط--هجوم-إرهابي-للقوات-الأوكرانية-على-أراضي-روسيا-باستخدام-9-قذائف-من-طراز-أوراغان---1081525187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_53:0:1014:721_1920x0_80_0_0_3c83b34522de76d3ee4abd2f9886bbe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

02:26 GMT 30.09.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، عن ضرب 7 نقاط لتمركز الوحدات الأوكرانية المؤقتة في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم استهداف أربع نقاط لتمركز الفوج الجوي والهجومي الـ79 في نوفوميخايلوفكا وثلاث نقاط لتمركز الفوج الميكانيكي الـ72 في كونستانتينوفكا".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أراضي روسيا باستخدام 9 قذائف صاروخية من طراز "أوراغان"
02:06 GMT
وأضاف تشيخوف أنه تم تنفيذ ضربات نارية متكاملة ضد نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات القوات العدو في مناطق أوروجايني، وستارومايورسكي، وزلاتوبولـ لافتا إلى أنه تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة، ومعدات وآليات عسكرية وقوات بشرية من الجيش الأوكراني.
وأوضح رئيس المركز الصحفي أن الوحدات التابعة للفرقة، بدعم من قوات المدفعية والطيران الروسي وأنظمة إطلاق اللهب الثقيلة، صدت 3 هجمات للعدو في اتجاه بريوتني، وتم إحباط تقدم مجموعة من جنود العدو في منطقة ستارومايورسكي، وبعد تكبد العدو خسائر، انسحبت المجموعة.
وقال تشيخوف:
"خلال المواجهات المدفعية، فقد العدو مدفعًا متحركًا من طراز M777، وثلاثة مدافع عيار 20 مم وثلاث فرق للهاون، بما في ذلك هاون متحرك على سيارة بيك أب، في مناطق نوفوميخايلوفكا وفلاديميروفكا وفيسيلي غاي وفيليكوي نوفوسيلكي وروفنوبول".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала