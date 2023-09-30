https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تدمر-7-نقاط-انتشار-مؤقت-للألوية-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1081525223.html
القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، عن ضرب 7 نقاط لتمركز الوحدات الأوكرانية المؤقتة في اتجاه جنوب دونيتسك. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T02:26+0000
2023-09-30T02:26+0000
2023-09-30T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم استهداف أربع نقاط لتمركز الفوج الجوي والهجومي الـ79 في نوفوميخايلوفكا وثلاث نقاط لتمركز الفوج الميكانيكي الـ72 في كونستانتينوفكا".وأضاف تشيخوف أنه تم تنفيذ ضربات نارية متكاملة ضد نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات القوات العدو في مناطق أوروجايني، وستارومايورسكي، وزلاتوبولـ لافتا إلى أنه تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة، ومعدات وآليات عسكرية وقوات بشرية من الجيش الأوكراني.وأوضح رئيس المركز الصحفي أن الوحدات التابعة للفرقة، بدعم من قوات المدفعية والطيران الروسي وأنظمة إطلاق اللهب الثقيلة، صدت 3 هجمات للعدو في اتجاه بريوتني، وتم إحباط تقدم مجموعة من جنود العدو في منطقة ستارومايورسكي، وبعد تكبد العدو خسائر، انسحبت المجموعة.وقال تشيخوف: وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230930/-إحباط--هجوم-إرهابي-للقوات-الأوكرانية-على-أراضي-روسيا-باستخدام-9-قذائف-من-طراز-أوراغان---1081525187.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، عن ضرب 7 نقاط لتمركز الوحدات الأوكرانية المؤقتة في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك
": "تم استهداف أربع نقاط لتمركز الفوج الجوي والهجومي الـ79 في نوفوميخايلوفكا وثلاث نقاط لتمركز الفوج الميكانيكي الـ72 في كونستانتينوفكا".
وأضاف تشيخوف أنه تم تنفيذ ضربات نارية متكاملة ضد نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات القوات العدو في مناطق أوروجايني، وستارومايورسكي، وزلاتوبولـ لافتا إلى أنه تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة، ومعدات وآليات عسكرية وقوات بشرية من الجيش الأوكراني.
وأوضح رئيس المركز الصحفي أن الوحدات التابعة للفرقة، بدعم من قوات المدفعية والطيران الروسي وأنظمة إطلاق اللهب الثقيلة، صدت 3 هجمات للعدو في اتجاه بريوتني، وتم إحباط تقدم مجموعة من جنود العدو في منطقة ستارومايورسكي، وبعد تكبد العدو خسائر، انسحبت المجموعة.
"خلال المواجهات المدفعية، فقد العدو مدفعًا متحركًا من طراز M777، وثلاثة مدافع عيار 20 مم وثلاث فرق للهاون، بما في ذلك هاون متحرك على سيارة بيك أب، في مناطق نوفوميخايلوفكا وفلاديميروفكا وفيسيلي غاي وفيليكوي نوفوسيلكي وروفنوبول".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.