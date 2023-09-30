https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-في-كراسني-ليمان-وتحيد-50-جنديا-عاجل-1081537973.html
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين في كراسني ليمان وتحيد 50 جنديا
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين في كراسني ليمان وتحيد 50 جنديا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين في كراسني ليمان وقضت على 50 جنديا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:08+0000
2023-09-30T11:08+0000
2023-09-30T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423023_0:36:3103:1781_1920x0_80_0_0_d007dab3cfb6e51f8b3baf361d0c5567.jpg
وقالت الوزارة: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من الألوية الآلية 21 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، تشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية".وقضت القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 120 عسكريا ودمرت مدفع هاوتزر أمريكي من طراز إم 777 ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من طراز "كراب"، حيث أطلقت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على مفارز هجومية للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولسكوي وصدت هجومين للواءي الدفاع الإقليمي 127 و128 في مناطق روفنوبول وبريوتنوي في زابوروجيه.وألحقت قوات مجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك هزيمة نارية بالقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ستيبوفا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف. وتم تحييد 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين، بالإضافة إلى تدمير نظام المدفعية إم777 المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع مستا-بي ومنصة المدفعية الذاتية الدفع غفوزديكا.كما دمر الجيش الروسي ثلاثة مستودعات أسلحة تابعة للواءين 124 و126 للدفاع الإقليمي واللواء 81 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأسقط 25 طائرة مسيرة في مناطق كيسيليفكا وشليخوفوي في مقاطعة خيرسون وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230930/سلاح-المدفعية-الروسي-يدك-خندقا-وأوكارا-أوكرانية-متخفية-على-محور-سبورنوي-فيديو--1081536516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423023_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_732431ae123fbc5e6fea93f9907a5725.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين في كراسني ليمان وتحيد 50 جنديا
11:08 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين في كراسني ليمان وقضت على 50 جنديا.
وقالت الوزارة: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من الألوية الآلية 21 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، تشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية".
كما تم القضاء على القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز دي-30.
وقضت القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 120 عسكريا ودمرت مدفع هاوتزر أمريكي من طراز إم 777 ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من طراز "كراب"، حيث أطلقت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على مفارز هجومية للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولسكوي وصدت هجومين للواءي الدفاع الإقليمي 127 و128 في مناطق روفنوبول وبريوتنوي في زابوروجيه.
وألحقت قوات مجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك هزيمة نارية بالقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ستيبوفا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف. وتم تحييد 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين، بالإضافة إلى تدمير نظام المدفعية إم777 المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع مستا-بي ومنصة المدفعية الذاتية الدفع غفوزديكا.
كما دمر الجيش الروسي ثلاثة مستودعات أسلحة تابعة للواءين 124 و126 للدفاع الإقليمي واللواء 81 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأسقط 25 طائرة مسيرة في مناطق كيسيليفكا وشليخوفوي في مقاطعة خيرسون وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".