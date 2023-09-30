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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
نشرت قنوات على "تلغرام"، لقطات لاستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب-1500" مع وحدة تخطيط وتصحيح موحدة في موقع "القطاع الأيمن" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا). 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T17:43+0000
2023-09-30T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يذكر أنه لأول مرة ظهرت معلومات حول استخدام "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح في منطقة العملية الخاصة، في 5 سبتمبر/أيلول، ولكن لم يتم نشر أدلة الفيديو من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في السابق، استخدمت القوات المسلحة الروسية بنشاط "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح، والتي أصبحت آفة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. تتيح الوحدة التي تحتوي على نظام توجيه مشترك يعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية، إصابة أهداف خارج نطاق دفاعات العدو الجوية باستخدام مبدأ "أطلق النار وانسى".
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رصد عسكري
رصد عسكري

اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو

17:43 GMT 30.09.2023
© Sputnikقنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik
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نشرت قنوات على "تلغرام"، لقطات لاستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب-1500" مع وحدة تخطيط وتصحيح موحدة في موقع "القطاع الأيمن" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا).
يذكر أنه لأول مرة ظهرت معلومات حول استخدام "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح في منطقة العملية الخاصة، في 5 سبتمبر/أيلول، ولكن لم يتم نشر أدلة الفيديو من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في السابق، استخدمت القوات المسلحة الروسية بنشاط "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح، والتي أصبحت آفة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. تتيح الوحدة التي تحتوي على نظام توجيه مشترك يعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية، إصابة أهداف خارج نطاق دفاعات العدو الجوية باستخدام مبدأ "أطلق النار وانسى".
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