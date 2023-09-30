https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
نشرت قنوات على "تلغرام"، لقطات لاستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب-1500" مع وحدة تخطيط وتصحيح موحدة في موقع "القطاع الأيمن" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا). 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T17:43+0000
2023-09-30T17:43+0000
2023-09-30T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يذكر أنه لأول مرة ظهرت معلومات حول استخدام "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح في منطقة العملية الخاصة، في 5 سبتمبر/أيلول، ولكن لم يتم نشر أدلة الفيديو من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في السابق، استخدمت القوات المسلحة الروسية بنشاط "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح، والتي أصبحت آفة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. تتيح الوحدة التي تحتوي على نظام توجيه مشترك يعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية، إصابة أهداف خارج نطاق دفاعات العدو الجوية باستخدام مبدأ "أطلق النار وانسى".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_dd5108ac03dae167cc025f6a91b8e59b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
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نشرت قنوات على "تلغرام"، لقطات لاستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب-1500" مع وحدة تخطيط وتصحيح موحدة في موقع "القطاع الأيمن" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا).
يذكر أنه لأول مرة ظهرت معلومات حول استخدام "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح في منطقة العملية الخاصة، في 5 سبتمبر/أيلول، ولكن لم يتم نشر أدلة الفيديو من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"
.
في السابق، استخدمت القوات المسلحة الروسية بنشاط "فاب-1500" مع وحدة التخطيط والتصحيح، والتي أصبحت آفة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. تتيح الوحدة التي تحتوي على نظام توجيه مشترك يعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية، إصابة أهداف خارج نطاق دفاعات العدو الجوية باستخدام مبدأ "أطلق النار وانسى".