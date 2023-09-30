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https://sputnikarabic.ae/20230930/انفجار-قوي-يؤدي-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-في-فرنسا-1081542440.html
انفجار قوي يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في فرنسا
انفجار قوي يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في فرنسا
ذكرت إذاعة "فرانس بلو"، اليوم السبت، أن شخصا قتل وأصيب آخرون في بلدة لا موفي شمالي فرنسا، في انفجار قوي أمكن سماعه على بُعد عدة كيلومترات. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T13:31+0000
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العالم
أخبار فرنسا
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وقالت المحطة الإذاعية: "في يوم السبت 30 سبتمبر (أيلول)، قُتل رجل في انفجار في (بلدة) لا موفي... كما أصيب شخصان آخران، أحدهما في حالة خطيرة، واثنان آخران في حالة صدمة".ووفقا لـ"فرانس بلو"، تجمع خمسة أشخاص في منزل قريب لشخص متوفى لفرز ممتلكاته، وبعد ذلك، في انتهاك للقواعد، أشعلوا النار في الخارج لحرق الأشياء غير الضرورية. وبعد إضافة كيس يحتوي على "مادة مجهولة" حتى الآن إلى النار، وقع انفجار قوي لدرجة أنه سُمع على بعد سبعة كيلومترات من مركز الحريق.توفي رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتم نقل رجل آخر في عمره جوًا إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة. وأدى الانفجار إلى تحطم النوافذ وهدم أسطح المباني المجاورة. ووصل 25 من رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى إلى مكان الحادث.وتم تسييج محيط المكان، حيث لا تستبعد خدمات الإنقاذ خطر وقوع انفجار جديد.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إنقاذ-عشرات-المهاجرين-بعد-اندلاع-حريق-على-متن-عبارة-في-إيطاليا-1081536747.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

انفجار قوي يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في فرنسا

13:31 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZحريق هائل في مصنع كيميائي شمال غرب فرنسا وتحذير من خطر تلوث نهر السين 26 سبتمبر 2019
حريق هائل في مصنع كيميائي شمال غرب فرنسا وتحذير من خطر تلوث نهر السين 26 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
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ذكرت إذاعة "فرانس بلو"، اليوم السبت، أن شخصا قتل وأصيب آخرون في بلدة لا موفي شمالي فرنسا، في انفجار قوي أمكن سماعه على بُعد عدة كيلومترات.
وقالت المحطة الإذاعية: "في يوم السبت 30 سبتمبر (أيلول)، قُتل رجل في انفجار في (بلدة) لا موفي... كما أصيب شخصان آخران، أحدهما في حالة خطيرة، واثنان آخران في حالة صدمة".
رجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة في إيطاليا
10:31 GMT
ووفقا لـ"فرانس بلو"، تجمع خمسة أشخاص في منزل قريب لشخص متوفى لفرز ممتلكاته، وبعد ذلك، في انتهاك للقواعد، أشعلوا النار في الخارج لحرق الأشياء غير الضرورية. وبعد إضافة كيس يحتوي على "مادة مجهولة" حتى الآن إلى النار، وقع انفجار قوي لدرجة أنه سُمع على بعد سبعة كيلومترات من مركز الحريق.
توفي رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتم نقل رجل آخر في عمره جوًا إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة. وأدى الانفجار إلى تحطم النوافذ وهدم أسطح المباني المجاورة. ووصل 25 من رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى إلى مكان الحادث.
وتم تسييج محيط المكان، حيث لا تستبعد خدمات الإنقاذ خطر وقوع انفجار جديد.
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