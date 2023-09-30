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https://sputnikarabic.ae/20230930/تركيا-تؤكد-رغبتها-في-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-لكن-دون-الانسحاب-من-أراضيها-1081532345.html
تركيا تؤكد رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا لكن دون الانسحاب من أراضيها
تركيا تؤكد رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا لكن دون الانسحاب من أراضيها
أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، استعداد أنقرة لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات مع دمشق، ولكنه في نفس الوقت جدد موقف بلاده الرافض للانسحاب من شمال سوريا،... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T08:51+0000
2023-09-30T08:51+0000
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وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قال غولر، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة: "نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور". وأضاف: "إنهم يريدون أن تغادر تركيا الأراضي السورية، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا".وتابع: "مرة أخرى نقول إن الجانب السوري لا يجد وقتاً لمن يستخرجون ويبيعون نفط الشعب السوري (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، لأنهم مشغولون فقط بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ويريدوننا أن نخرج منها"، على حد تعبيره.يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.
https://sputnikarabic.ae/20230901/خبير-يحدد-العقبة-الأساسية-لتطبيع-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا-1080608538.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

تركيا تؤكد رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا لكن دون الانسحاب من أراضيها

08:51 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTوزير الدفاع التركي يشار غولر
وزير الدفاع التركي يشار غولر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، استعداد أنقرة لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات مع دمشق، ولكنه في نفس الوقت جدد موقف بلاده الرافض للانسحاب من شمال سوريا، واصفا هذا الطرح بـ"غير المنطقي".
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قال غولر، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة: "نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور".
وأضاف: "إنهم يريدون أن تغادر تركيا الأراضي السورية، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا".
وتابع: "مرة أخرى نقول إن الجانب السوري لا يجد وقتاً لمن يستخرجون ويبيعون نفط الشعب السوري (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، لأنهم مشغولون فقط بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ويريدوننا أن نخرج منها"، على حد تعبيره.
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خبير يحدد العقبة الأساسية لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
1 سبتمبر, 11:49 GMT
يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.
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