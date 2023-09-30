https://sputnikarabic.ae/20230930/دراسة-تتنبأ-بتكون-قارة-عملاقة-جديدة-تقضي-على-البشرية-1081534461.html

دراسة تتنبأ بتكون قارة عملاقة جديدة تقضي على البشرية

دراسة تتنبأ بتكون قارة عملاقة جديدة تقضي على البشرية

أفاد باحثون أن قارة عملاقة جديدة قد تتسبب في انقراض البشر وجميع الثدييات الأخرى التي تعيش حاليًا، على مدى فترة تقدر بحوالي 250 مليون عام. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T09:16+0000

2023-09-30T09:16+0000

2023-09-30T09:16+0000

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ونقل موقع "ctvnews" إنه تم استخدام نماذج المناخ البعيدة المستقبلية التي تعتمد على الحواسيب الفائقة من قبل علماء جامعة بريستول في المملكة المتحدة، حيث تنبأوا بتصاعد الظواهر المناخية المتطرفة عند اندماج قارات العالم لتشكيل قارة عملاقة واحدة تسمى "بانجيا ألتيما" على مدى 250 مليون عام تقريبا.كشفت الدراسة أن الجو سيصبح ساخنًا جدًا وجافًا للغاية، وغير صالح للعيش تقريبًا للبشر والثدييات التي لم تتطور لتحمل درجات حرارة مرتفعة جدًا لفترات طويلة.وتشير البيانات إلى أن "بانجيا ألتيما" لن تؤدي فقط إلى ثورات بركانية أكثر تواترًا وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، بل ستجعل الشمس أكثر إشراقًا وإطلاقًا للطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل أكبر.تم نمذجة الاتجاهات المتوقعة لدرجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في القارة العملاقة، باستخدام نماذج لحركة الصفائح التكتونية وعلم المحيطات الكيميائي وعلم الأحياء لتقدير مستويات ثاني أكسيد الكربون.أشار الباحثون في جامعة بريستول، ومن بينهم الباحث الرئيسي ألكسندر فارنسورث، إلى أن "قارة عملاقة" جديدة ستتكون في المستقبل وستكون لها تأثيرات كارثية تتضمن تغيرات في الزحف القاري وزيادة في حرارة الشمس وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.وأوضح فارنسورث، قائلاً: "سيحدد مصيرنا في النهاية درجات الحرارة العالية التي تتراوح بين 40 و50 درجة مئوية والتغيرات الشديدة في درجات الحرارة اليومية وارتفاع مستويات الرطوبة، وسيواجه البشر بالإضافة إلى الكائنات الحية الأخرى، مشاكل في التكيف مع هذه الظروف الحارة نظرًا لعدم قدرتهم على التبريد من خلال العرق".تشير التنبؤات إلى أن "بانجيا ألتيما"، كما يطلق عليها، ستكون مأساوية للغاية، حيث ستكون هناك نسبة ضئيلة جدًا من الأراضي المناسبة للثدييات للعيش، تتراوح بين 8% و16% فقط.ويمكن أن تتضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون الحالية، وفقًا للتقرير، ولكن يُفترض أن يتوقف البشر عن حرق الوقود الأحفوري في الوقت الحالي، وفقًا للأستاذ بنجامين ميلز من جامعة ليدز، الذي شارك في إعداد التقرير. وأضاف، قائلاً: "إلا إذا تم ذلك، فسنشهد هذه الأرقام في وقت أقرب بكثير".

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