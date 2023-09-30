https://sputnikarabic.ae/20230930/سو-25-روسية-تنقض-على-موقع-أوكراني-وتدمره-فيديو-1081544646.html
"سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديو
"سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديو
شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو 25" هجوما على مواقع الجيش الأوكراني في محور دونيتسك ودمرتها. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:05+0000
2023-09-30T15:05+0000
2023-09-30T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية انطلاق المقاتلة الروسية ودخولها مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتنفيذ هجوم بالصواريخ والعيارات النارية على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني.أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 طائرة دون طيار فوق مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأكدت الدفاع في البيان، أنه تم إسقاط خمس وعشرين طائرة دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وشيرفونوبوبوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا، وفاسيليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه وكرينكي من مقاطعة خيرسون.وكشفت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.
https://sputnikarabic.ae/20230930/عميل-أمريكي-سابق-9-ألوية-أوكرانية-اختفت-من-الوجود-1081543577.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديو
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شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو 25" هجوما على مواقع الجيش الأوكراني في محور دونيتسك ودمرتها.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية انطلاق المقاتلة الروسية ودخولها مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتنفيذ هجوم بالصواريخ والعيارات النارية على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان
، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 طائرة دون طيار فوق مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأكدت الدفاع في البيان، أنه تم إسقاط خمس وعشرين طائرة دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وشيرفونوبوبوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا، وفاسيليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه وكرينكي من مقاطعة خيرسون.
وكشفت الدفاع الروسية
، اليوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.