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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/سو-25-روسية-تنقض-على-موقع-أوكراني-وتدمره-فيديو-1081544646.html
"سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديو
"سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديو
شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو 25" هجوما على مواقع الجيش الأوكراني في محور دونيتسك ودمرتها. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:05+0000
2023-09-30T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية انطلاق المقاتلة الروسية ودخولها مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتنفيذ هجوم بالصواريخ والعيارات النارية على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني.أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 طائرة دون طيار فوق مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأكدت الدفاع في البيان، أنه تم إسقاط خمس وعشرين طائرة دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وشيرفونوبوبوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا، وفاسيليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه وكرينكي من مقاطعة خيرسون.وكشفت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.
https://sputnikarabic.ae/20230930/عميل-أمريكي-سابق-9-ألوية-أوكرانية-اختفت-من-الوجود-1081543577.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديو

15:05 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "سو-25 اي ام3" خلال التدريبات العسكرية في منطقة بريمورسكو-أختارسك
طائرة هجومية سو-25 اي ام3 خلال التدريبات العسكرية في منطقة بريمورسكو-أختارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو 25" هجوما على مواقع الجيش الأوكراني في محور دونيتسك ودمرتها.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية انطلاق المقاتلة الروسية ودخولها مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتنفيذ هجوم بالصواريخ والعيارات النارية على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 طائرة دون طيار فوق مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأكدت الدفاع في البيان، أنه تم إسقاط خمس وعشرين طائرة دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وشيرفونوبوبوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا، وفاسيليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه وكرينكي من مقاطعة خيرسون.
مسيرة روسية تنقض على خندق أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عميل أمريكي سابق: 9 ألوية أوكرانية اختفت من الوجود
14:21 GMT
وكشفت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.
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