https://sputnikarabic.ae/20230930/سياسي-أرجنتيني-لـسبوتنيك-الإرهاب-الاقتصادي-أمر-بالغ-الخطورة-تعانيه-الشعوب-وينبغي-مناقشته-1081543131.html
سياسي أرجنتيني لـ"سبوتنيك": الإرهاب الاقتصادي أمر بالغ الخطورة تعانيه الشعوب وينبغي مناقشته
سياسي أرجنتيني لـ"سبوتنيك": الإرهاب الاقتصادي أمر بالغ الخطورة تعانيه الشعوب وينبغي مناقشته
أكد الخبير السياسي والسفير السابق وعضو البرلمان الأرجنتيني، إريك كالكانيو، اليوم السبت، أن "الإرهاب الاقتصادي" يجب أن يطرح للنقاش، خلال المؤتمر البرلماني... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T13:46+0000
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وأشار كالكانيو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه يعتزم اقتراح "مناقشة إحدى الظواهر في مجال الأمن" خلال هذا المؤتمر، وهي "قضية الإرهاب الاقتصادي".وأوضح الخبير أن العقوبات هي الأخرى تعد مثالا آخر على "الإرهاب الاقتصادي"، ويشمل ذلك الحصار المفروض على كوبا، والقيود المفروضة على دول أفريقية، والعقوبات ضد روسيا والصين.يشار إلى ان المؤتمر البرلماني الأول "روسيا - أمريكا اللاتينية" انطلقت أعماله، أمس الجمعة، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ويشارك فيه ممثلو أكثر من نصف دول أمريكا اللاتينية.ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الدوما الروسي، من المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك، بينهم برلمانيون من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلون عن مجمع الخبراء وشخصيات عامة ودبلوماسيون.وفي إطار المؤتمر، ستعقد موائد مستديرة لمناقشة مواضيع التعاون الاقتصادي المتبادل النفع ودور البرلمانات ومساهماتها وتطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى قضايا ملحة على الساحة الدولية، تتعلق ببناء عالم عادل متعدد الأقطاب، ودور الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ضمان الأمن للجميع وموقف الحكومات من هذه المسألة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الدوما-الروسي-المؤتمر-البرلماني-الدولي-روسيا---أمريكا-اللاتينية-سيعقد-30-سبتمبر-1076471700.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
سياسي أرجنتيني لـ"سبوتنيك": الإرهاب الاقتصادي أمر بالغ الخطورة تعانيه الشعوب وينبغي مناقشته
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أكد الخبير السياسي والسفير السابق وعضو البرلمان الأرجنتيني، إريك كالكانيو، اليوم السبت، أن "الإرهاب الاقتصادي" يجب أن يطرح للنقاش، خلال المؤتمر البرلماني الدولي لروسيا وأمريكا اللاتينية.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وأشار كالكانيو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه يعتزم اقتراح "مناقشة إحدى الظواهر في مجال الأمن" خلال هذا المؤتمر، وهي "قضية الإرهاب الاقتصادي".
واقترح الخبير، على سبيل المثال، مناقشة أنشطة ما يسمى بالصناديق الانتهازية، "التي تشتري الديون السيادية بسعر زهيد، ومن ثم تقاضي الدول [المَدينة]، مما يعرّض خططها الاقتصادية وملكيتها للموارد الطبيعية وسلامتها الإقليمية للخطر".
وأوضح الخبير أن العقوبات هي الأخرى تعد مثالا آخر على "الإرهاب الاقتصادي"، ويشمل ذلك الحصار المفروض على كوبا
، والقيود المفروضة على دول أفريقية، والعقوبات ضد روسيا والصين.
وأضاف كالكانيو أن "هذه الحصارات الاقتصادية غير قانونية، وتشكل أعمالا عدائية في وقت السلم، ومن المهم أن نتذكر أن الحصارات هي عقوبات جماعية موجهة ضد شعب بأكمله".
يشار إلى ان المؤتمر البرلماني الأول "روسيا - أمريكا اللاتينية" انطلقت أعماله، أمس الجمعة، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ويشارك فيه ممثلو أكثر من نصف دول أمريكا اللاتينية.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الدوما الروسي، من المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك، بينهم برلمانيون من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلون عن مجمع الخبراء وشخصيات عامة ودبلوماسيون.
وفي إطار المؤتمر، ستعقد موائد مستديرة لمناقشة مواضيع التعاون الاقتصادي المتبادل النفع ودور البرلمانات ومساهماتها وتطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا وأمريكا اللاتينية
، إضافة إلى قضايا ملحة على الساحة الدولية، تتعلق ببناء عالم عادل متعدد الأقطاب، ودور الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ضمان الأمن للجميع وموقف الحكومات من هذه المسألة.