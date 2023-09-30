https://sputnikarabic.ae/20230930/شركة-تصنيع-الطائرات-المسيرة-بيرقدار-تعلن-عن-بناء-مصنع-في-أوكرانيا-1081541057.html
شركة تصنيع الطائرات المسيرة "بيرقدار" تعلن عن بناء مصنع في أوكرانيا
شركة تصنيع الطائرات المسيرة "بيرقدار" تعلن عن بناء مصنع في أوكرانيا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" التركية، هالوك بيرقدار، في المنتدى الدولي للصناعات الدفاعية في كييف، أن الشركة ستستثمر نحو 100 مليون دولار في بناء مصنع... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T12:47+0000
2023-09-30T12:47+0000
2023-09-30T12:47+0000
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ونقلت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية عن بيرقدار، قوله: "(نخطط ) لاستثمار نحو 100 مليون دولار، وقد بدأت العملية بالفعل. وقد بدأ البناء بالفعل. وسيستغرق إكماله حوالي 1.5 سنة".وقال السفير لدى تركيا فاسيلي بودنار، في أغسطس/آب الماضي، إن شركة "بايكار" ستقوم ببناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار الهجومية المسيرة في أوكرانيا، وقد اشترت بالفعل قطعة أرض لهذا الغرض.وتستخدم أوكرانيا طائرات "بيرقدار" بكثافة ضد الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة.قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، في شهر أبريل/نيسان، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة مسيّرة دون طيار تركية الصنع من طراز "بيرقدار" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230428/بيرقدار-كمانكش-تركيا-تطور-صاروخا-يعزز-قدرات-الطائرة-المسيرة-فيديو-1076421529.html
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رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
شركة تصنيع الطائرات المسيرة "بيرقدار" تعلن عن بناء مصنع في أوكرانيا
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" التركية، هالوك بيرقدار، في المنتدى الدولي للصناعات الدفاعية في كييف، أن الشركة ستستثمر نحو 100 مليون دولار في بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية عن بيرقدار، قوله: "(نخطط ) لاستثمار نحو 100 مليون دولار، وقد بدأت العملية بالفعل. وقد بدأ البناء بالفعل. وسيستغرق إكماله حوالي 1.5 سنة".
وقال السفير لدى تركيا فاسيلي بودنار، في أغسطس/آب الماضي، إن شركة "بايكار" ستقوم ببناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار الهجومية المسيرة في أوكرانيا، وقد اشترت بالفعل قطعة أرض لهذا الغرض.
وتستخدم أوكرانيا طائرات "بيرقدار" بكثافة ضد الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة.
قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، في شهر أبريل/نيسان، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة مسيّرة دون طيار تركية الصنع من طراز "بيرقدار" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.