https://sputnikarabic.ae/20230930/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-5-مناطق-جديدة-ستحررها-روسيا-من-نظام-كييف-1081541985.html
ضابط أمريكي يكشف عن 5 مناطق جديدة ستحررها روسيا من نظام كييف
ضابط أمريكي يكشف عن 5 مناطق جديدة ستحررها روسيا من نظام كييف
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية، بأن روسيا ستحرر خمس مناطق أخرى في أوكرانيا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T13:33+0000
2023-09-30T13:33+0000
2023-09-30T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال سكوت ريتر: "أوكرانيا انتهت، هذه هي توقعاتي الجديدة. لن ينتهي هذا الصراع حتى تأخذ روسيا خمس مناطق أخرى وهي أوديسا، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك، خاركوف وسومي"، وأوضح ريتر أن تحرير هذه الأراضي سيتم بالتوازي مع تدمير بقايا القوات المسلحة الأوكرانية.خطة "مورغنثاو" هي برنامج للتحول بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، والذي نص على تقطيع أوصال البلاد، ووضع مناطق الإنتاج الرئيسية تحت السيطرة الدولية والقضاء على الصناعة الثقيلة.تم اقتراح الخطة من قبل وزير الخزانة الأمريكي، هنري مورغنثاو، في سبتمبر/ أيلول 1944، ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230930/شركة-تصنيع-الطائرات-المسيرة-بيرقدار-تعلن-عن-بناء-مصنع-في-أوكرانيا-1081541057.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن 5 مناطق جديدة ستحررها روسيا من نظام كييف
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية، بأن روسيا ستحرر خمس مناطق أخرى في أوكرانيا.
وقال سكوت ريتر: "أوكرانيا انتهت، هذه هي توقعاتي الجديدة. لن ينتهي هذا الصراع حتى تأخذ روسيا خمس مناطق أخرى وهي أوديسا، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك، خاركوف وسومي"، وأوضح ريتر أن تحرير هذه الأراضي سيتم بالتوازي مع تدمير بقايا القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار ضابط المخابرات السابق أن أوكرانيا نفسها تنتظر انقساما وفقا لـ"خطة مورغنثاو"، وكذلك الإطاحة بحكومة زيلينسكي.
خطة "مورغنثاو" هي برنامج للتحول بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، والذي نص على تقطيع أوصال البلاد
، ووضع مناطق الإنتاج الرئيسية تحت السيطرة الدولية والقضاء على الصناعة الثقيلة.
تم اقتراح الخطة من قبل وزير الخزانة الأمريكي، هنري مورغنثاو، في سبتمبر/ أيلول 1944، ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل.