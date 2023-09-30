https://sputnikarabic.ae/20230930/عقار-روسي-جديد-يكافح-مرض-السرطان-بنسبة-100-1081543475.html

عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبة 100%

عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبة 100%

صرح طبيب لتشخيص أمراض وعلاج الأوعية الدموية بالأشعة السينية في معهد أبحاث الأشعة السريرية والتجريبية التابع لمؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية، التابعة لوزارة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T14:19+0000

2023-09-30T14:19+0000

2023-09-30T14:19+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وقال الطبيب لوكالة "سبوتنيك"، إن الدواء المحلي يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من أورام الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية والجهاز البولي التناسلي والجهاز التنفسي العلوي والجلد.وأضاف الطبيب أن هذا الدواء له العديد من نظائره الروسية، والتي تم أخذ تجربة استخدامها في الاعتبار أثناء الإنتاج. ووفقا له، فإن المرضى يتحملون الدواء جيدا وليس له آثار جانبية خطيرة.وفقا لإيغور بوغريبنياكوف، فإن موانع الاستعمال الوحيدة هي مرض البورفيرين، وهو أمر نادر في روسيا.

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