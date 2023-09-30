عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230930/عقار-روسي-جديد-يكافح-مرض-السرطان-بنسبة-100-1081543475.html
عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبة 100%
عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبة 100%
صرح طبيب لتشخيص أمراض وعلاج الأوعية الدموية بالأشعة السينية في معهد أبحاث الأشعة السريرية والتجريبية التابع لمؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية، التابعة لوزارة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T14:19+0000
2023-09-30T14:19+0000
مجتمع
الصحة
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104545/40/1045454067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b13fb9c46162a675bbbd2e8dd001a64e.jpg
وقال الطبيب لوكالة "سبوتنيك"، إن الدواء المحلي يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من أورام الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية والجهاز البولي التناسلي والجهاز التنفسي العلوي والجلد.وأضاف الطبيب أن هذا الدواء له العديد من نظائره الروسية، والتي تم أخذ تجربة استخدامها في الاعتبار أثناء الإنتاج. ووفقا له، فإن المرضى يتحملون الدواء جيدا وليس له آثار جانبية خطيرة.وفقا لإيغور بوغريبنياكوف، فإن موانع الاستعمال الوحيدة هي مرض البورفيرين، وهو أمر نادر في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230929/جهاز-تتم-زراعته-في-الجسم-يعالج-السرطان-بـ60-يوما-ويقلل-الوفيات-50-صور-وفيديو-1081515610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104545/40/1045454067_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2592c3135081221881b7fa4ab7a1cc0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبة 100%

14:19 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCEدواء
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح طبيب لتشخيص أمراض وعلاج الأوعية الدموية بالأشعة السينية في معهد أبحاث الأشعة السريرية والتجريبية التابع لمؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية، التابعة لوزارة الصحة الروسية، إيغور بوغريبنياكوف، أن العقار المحلي الجديد للسرطان مع استخدام الضوء بكفاءة تتراوح بين 90 و100 في المئة.
وقال الطبيب لوكالة "سبوتنيك"، إن الدواء المحلي يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من أورام الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية والجهاز البولي التناسلي والجهاز التنفسي العلوي والجلد.
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
مجتمع
جهاز تتم زراعته في الجسم يعالج السرطان بـ60 يوما ويقلل الوفيات 50%... فيديو
أمس, 15:11 GMT
وأضاف الطبيب أن هذا الدواء له العديد من نظائره الروسية، والتي تم أخذ تجربة استخدامها في الاعتبار أثناء الإنتاج. ووفقا له، فإن المرضى يتحملون الدواء جيدا وليس له آثار جانبية خطيرة.
وفقا لإيغور بوغريبنياكوف، فإن موانع الاستعمال الوحيدة هي مرض البورفيرين، وهو أمر نادر في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала