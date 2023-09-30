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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/عميل-أمريكي-سابق-9-ألوية-أوكرانية-اختفت-من-الوجود-1081543577.html
عميل أمريكي سابق: 9 ألوية أوكرانية اختفت من الوجود
عميل أمريكي سابق: 9 ألوية أوكرانية اختفت من الوجود
أكد عميل سابق لدى الاستخبارات الأمريكية اختفاء 9 ألوية أوكرانية كانت تقاتل في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T14:21+0000
2023-09-30T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لاري جونسون، العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، على قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني فقد تسعة من أفضل ألويته التي دربتها دول "الناتو" في معارك مع الجيش الروسي.وقدّر جونسون أن الغرب سيحتاج إلى ستة أشهر أخرى على الأقل لتدريب جيش أوكراني جديد بالحجم نفسه الذي فقده.وكشفت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230930/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-5-مناطق-جديدة-ستحررها-روسيا-من-نظام-كييف-1081541985.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

عميل أمريكي سابق: 9 ألوية أوكرانية اختفت من الوجود

14:21 GMT 30.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرة روسية تنقض على خندق أوكراني
مسيرة روسية تنقض على خندق أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أكد عميل سابق لدى الاستخبارات الأمريكية اختفاء 9 ألوية أوكرانية كانت تقاتل في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال لاري جونسون، العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، على قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني فقد تسعة من أفضل ألويته التي دربتها دول "الناتو" في معارك مع الجيش الروسي.

وأشار جونسون إلى أن "أوكرانيا واجهت عددا هائلا من الخسائر في القوى البشرية، لدرجة أنه من بين 12 لواء دربها التحالف (حلف شمال الأطلسي - الناتو)، والتي يتراوح عددها بين 45 إلى 60 ألف شخص، اختفت تسعة بالكامل وتم تدميرها".

قوات روسيا الاتحادية ولوغانسك الشعبية تحرر مدينة ليسيتشانسك، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن 5 مناطق جديدة ستحررها روسيا من نظام كييف
13:33 GMT
وقدّر جونسون أن الغرب سيحتاج إلى ستة أشهر أخرى على الأقل لتدريب جيش أوكراني جديد بالحجم نفسه الذي فقده.

ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وكشفت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.
شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
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