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https://sputnikarabic.ae/20230930/لقطات-لشحن-دفعة-من-مركبات-المشاة-القتالية-الروسية-بي-إم-بي-3-الجديدة-فيديو-1081540406.html
لقطات لشحن دفعة من مركبات المشاة القتالية الروسية "بي إم بي-3" الجديدة... فيديو
لقطات لشحن دفعة من مركبات المشاة القتالية الروسية "بي إم بي-3" الجديدة... فيديو
تم نشر مقطع فيديو يوثق عملية شحن دفعة من مركبات المشاة القتالية الروسية "بي إم بي-3" الجديدة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T12:27+0000
2023-09-30T12:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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حصلت القوات الروسية على مركبات قتالية جديدة بالإضافة إلى تلك التي خضعت لإصلاحات كبيرة، وقد تم تجهيز جميع المركبات التي سُلمت للجيش الروسي بمجموعات حماية إضافية تتكون من شاشات مدرعة وشبكات مضادة للتراكم. وبالتالي، حصلت "بي إم بي-3" على حماية إضافية من المدافع الرشاشة الثقيلة وقذائف "آر بي جي"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".كما أفادت التقارير سابقا بأنه اعتبارًا من هذا العام بدأ تزويد "بي إم بي-3" أيضًا بمجموعات الحماية الديناميكية التسلسلية.يذكر أن مركبات "بي إم بي-3" مسلحة بمدفع عيار 100 ملم يمكن استخدامه كقاذفة للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ومدفع متحد المحور عيار 30 ​​ملم، وثلاثة مدافع رشاشة من طراز "بي كي تي". يمكن أن تصل سرعة هذه المركبة القتالية إلى 70 كم/ساعة على الأرض أو السباحة بسرعة تصل إلى 10 كم/ساعة، مع الحفاظ على القدرة على إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230514/قدرات-خارقة-للمدرعة-الروسية-بي-إم-بي---3-1077016947.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لقطات لشحن دفعة من مركبات المشاة القتالية الروسية "بي إم بي-3" الجديدة... فيديو

12:27 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 30.09.2023)
© Sputnik . ALEXANDER KRYJEV / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات بي إم بي 2 الروسية
مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . ALEXANDER KRYJEV
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تم نشر مقطع فيديو يوثق عملية شحن دفعة من مركبات المشاة القتالية الروسية "بي إم بي-3" الجديدة.
حصلت القوات الروسية على مركبات قتالية جديدة بالإضافة إلى تلك التي خضعت لإصلاحات كبيرة، وقد تم تجهيز جميع المركبات التي سُلمت للجيش الروسي بمجموعات حماية إضافية تتكون من شاشات مدرعة وشبكات مضادة للتراكم. وبالتالي، حصلت "بي إم بي-3" على حماية إضافية من المدافع الرشاشة الثقيلة وقذائف "آر بي جي"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
قدرات خارقة للمدرعة الروسية بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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قدرات خارقة للمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
14 مايو, 13:01 GMT
كما أفادت التقارير سابقا بأنه اعتبارًا من هذا العام بدأ تزويد "بي إم بي-3" أيضًا بمجموعات الحماية الديناميكية التسلسلية.
يذكر أن مركبات "بي إم بي-3" مسلحة بمدفع عيار 100 ملم يمكن استخدامه كقاذفة للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ومدفع متحد المحور عيار 30 ​​ملم، وثلاثة مدافع رشاشة من طراز "بي كي تي". يمكن أن تصل سرعة هذه المركبة القتالية إلى 70 كم/ساعة على الأرض أو السباحة بسرعة تصل إلى 10 كم/ساعة، مع الحفاظ على القدرة على إطلاق النار.
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