https://sputnikarabic.ae/20230930/ليبيا-تعلن-تسيير-أول-رحلة-جوية-إلى-إيطاليا-بعد-انقطاع-10-سنوات-بسبب-الحظر-الأوروبي-1081540257.html
ليبيا تعلن تسيير أول رحلة جوية إلى إيطاليا بعد انقطاع 10 سنوات بسبب الحظر الأوروبي
ليبيا تعلن تسيير أول رحلة جوية إلى إيطاليا بعد انقطاع 10 سنوات بسبب الحظر الأوروبي
انطلقت، اليوم السبت، أول رحلة من العاصمة الليبية طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T12:18+0000
2023-09-30T12:18+0000
2023-09-30T12:18+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، في بيان لها، إن "الرحلة التي انطلقت في العاشرة صباحا من مطار معيتيقة، سيّرتها شركة طيران "سماء المتوسط" الخاصة، وذلك بعد انقطاع طويل بسبب الحظر الأوروبي".وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قال في يوليو/ تموز الماضي، إن "الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها على الطيران المدني الليبي المفروض على البلاد منذ 10 سنوات واستئناف الرحلات في سبتمبر/ أيلول".وتابع الدبيبة: "أثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما أشكر كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين".كما تحدث رئيس حكومة الوحدة الليبية في تغريدة أخرى عن زيارته السابقة إلى إيطاليا، التي قام بها في يونيو/ حزيران الماضي.ولفت إلى أهمية استكمال أعمال اللجنتين الليبية والإيطالية بشأن جهود إلغاء حظر إيطاليا على الطيران المدني الليبي وتسهيل منح التأشيرات لليبيين.وفي يونيو الماضي، تعهد سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، بالعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين لدخول إيطاليا.يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1970 لسنة 2011، تحت الفصل السابع لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، ومن ثم بدأ حلف شمال الأطلسي في عملياته العسكرية ضد ليبيا تحت شعار حماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران.وتعيش ليبيا حالة من الانقسام منذ سنوات طويلة، تتمثل فصولها الأخيرة في حكومة في طرابلس يتعامل معها المجتمع الدولي وهي تسيطر على المقررات والمواد المالية، وحكومة كلفت من البرلمان بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، لكن الأخيرة بقيادة فتحي باشاغا، لم تستطع العمل من العاصمة.
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أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
ليبيا تعلن تسيير أول رحلة جوية إلى إيطاليا بعد انقطاع 10 سنوات بسبب الحظر الأوروبي
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انطلقت، اليوم السبت، أول رحلة من العاصمة الليبية طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.
وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، في بيان لها
، إن "الرحلة التي انطلقت في العاشرة صباحا من مطار معيتيقة، سيّرتها شركة طيران "سماء المتوسط" الخاصة، وذلك بعد انقطاع طويل بسبب الحظر الأوروبي".
وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قال في يوليو/ تموز الماضي، إن "الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها
على الطيران المدني الليبي المفروض على البلاد منذ 10 سنوات واستئناف الرحلات في سبتمبر/ أيلول".
وتابع الدبيبة: "أثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما أشكر كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين".
كما تحدث رئيس حكومة الوحدة الليبية في تغريدة أخرى عن زيارته السابقة إلى إيطاليا
، التي قام بها في يونيو/ حزيران الماضي.
ولفت إلى أهمية استكمال أعمال اللجنتين الليبية والإيطالية بشأن جهود إلغاء حظر إيطاليا على الطيران المدني الليبي وتسهيل منح التأشيرات لليبيين.
وفي يونيو الماضي، تعهد سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، بالعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين
لدخول إيطاليا.
20 ديسمبر 2021, 15:25 GMT
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1970 لسنة 2011، تحت الفصل السابع لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا
، ومن ثم بدأ حلف شمال الأطلسي في عملياته العسكرية ضد ليبيا تحت شعار حماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران.
وتعيش ليبيا
حالة من الانقسام منذ سنوات طويلة، تتمثل فصولها الأخيرة في حكومة في طرابلس يتعامل معها المجتمع الدولي وهي تسيطر على المقررات والمواد المالية، وحكومة كلفت من البرلمان بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، لكن الأخيرة بقيادة فتحي باشاغا، لم تستطع العمل من العاصمة.