https://sputnikarabic.ae/20230930/مسؤول-عراقي-يعلن-عن-اتفاق-مع-طهران-بشأن-سداد-ديون-بلاده-لإيران-1081545888.html

مسؤول عراقي يعلن عن اتفاق مع طهران بشأن سداد ديون بلاده لإيران

مسؤول عراقي يعلن عن اتفاق مع طهران بشأن سداد ديون بلاده لإيران

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون بلاده المتعلقة باستيراد الغاز من إيران عبر طريقة جديدة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T16:05+0000

2023-09-30T16:05+0000

2023-09-30T16:05+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن العلاق، أن "هناك مباحثات مستمرة لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرّض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات".وأوضح المسؤول العراقي أن هناك اتفاقا جرى بين الطرفين العراقي والإيراني، يقضي بتسوية الديون المترتبة على بلاده من واردات الغاز الإيراني عبر طريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ.وتابع علي العلاق أن المباحثات العراقية مع إيران بشأن تنظيم استيراد الغاز مستمرة، وذلك حتى لا يتعرض العراق لمشاكل مثل انتهاك العقوبات والاتفاقيات، مضيفا أن البنك المركزي العراقي سيصل إلى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة مع إيران، خاصة وأن جزءا منها يتم عن طريق المقايضة.وناقش وزيرا النفط الإيراني والعراقي، مطلع الشهر الماضي، كيفية تعزيز صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، فضلا عن بحث ملف سداد ديون الغاز المستحقة على بغداد لطهران.وكان وفدا من وزارة الكهرباء العراقية قد زار إيران، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أدت الزيارة إلى تعزيز واردات الغاز إلى العراق، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، أن "إيران تزود العراق بـ 45 مليون متر مكعب من الغاز، ما ساعد على تعزيز قدرة محطات الكهرباء وإطلاق محطات كهرباء أخرى عراقية، والجانب الإيراني مستعد لزيادة صادرات الغاز إلى العراق".وأشار العبادي إلى أنه لا توجد إمكانية لتوريد الغاز من دول أخرى غير إيران، أو خطوط نقل الغاز لاستيراد الغاز إلى العراق، مضيفا أن خطوط الاتصال الوحيدة الموجودة التي تمد الغاز العراقي هي من إيران.وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن صفقة المقايضة مع إيران، لكنه حذر من أن واشنطن لم تمنح بغداد حتى الآن إعفاء عن دفع 11 مليار دولار تدين بها لطهران، ما يترك الأموال عالقة في الحسابات الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة.ونتيجة لذلك، قال السوداني إن إيران قطعت صادراتها من الغاز منذ بداية يوليو، وانخفضت إمدادات بغداد بأكثر من 50%، وبعد صفقة المقايضة، قال السوداني إن "إمدادات الغاز الإيراني استؤنفت" و"ستعود إلى الكميات نفسها التي كانت عليها في السابق".وبحسب مسؤول سياسي كبير مقرب من حكومة السوداني في العراق، فإن اتفاقية المقايضة ستشهد إرسال العراق 250 ألف برميل من النفط الخام إلى إيران يوميًا، مضيفا أن "الاتفاق لن ينتهك العقوبات الأمريكية على إيران، لأنها تنطبق على المعاملات المالية - وليس صفقات المقايضة. ومع ذلك، قال إن "العراق لم يخطر واشنطن رسميًا بالترتيب".ويذكر أن واشنطن كانت قلقة بشأن علاقة إيران بالعراق، خاصة مع وجود عدد كبير من الجماعات المدعومة من إيران في حكومتها وبرلمانها.وبدورها، شددت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022، الإجراءات بشأن وصول العراق إلى احتياطياته الأجنبية الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاشتباه في نقل الأموال إلى إيران وسوريا وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتصاعد حدة الغضب الشعبي في العراق.

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https://sputnikarabic.ae/20230713/اقتصادي-لـسبوتنيك-مقايضة-النفط-العراقي-بالغاز-الإيراني-خطوة-تحتاج-إلى-توضيح-1079052723.html

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