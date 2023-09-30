https://sputnikarabic.ae/20230930/مصر-تعتزم-إنتاج-جميع-المنتجات-البترولية-محليا-من-العام-المقبل-1081539073.html
مصر تعتزم إنتاج جميع المنتجات البترولية محليا من العام المقبل
مصر تعتزم إنتاج جميع المنتجات البترولية محليا من العام المقبل
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بداية من العام المقبل، وذلك في محاولة لخفض فاتورة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:46+0000
2023-09-30T11:46+0000
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جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة المصرية في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.وقال مدبولي: "السنة القادمة هنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية".وأوضح أن مصر سوف تستمر في استيراد البترول الخام على أن يتم تكريره محليا.وتابع: "هنظل نستورد الزيت الخام لكن يُكرر ويتعمل هنا في مصر بدل ما كنت بستورد كمان البنزين والسولار".وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة لديها البنية الأساسية لتكون مركزا إقليميا حقيقيا لتداول البترول والغاز.يذكر أن مصر تستورد إلى جانب البترول الخام والغاز الطبيعي الخام، منتجات بترولية.وبلغت قيمة واردات البترول الخام ومنتجاته، في يونيو/حزيران الماضي، 877 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
https://sputnikarabic.ae/20230930/الرئيس-المصري-واجهنا-تحديات-أنهت-دولا-بالكامل-ولم-تقم-مرة-أخرى-فيديو-1081531047.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
مصر تعتزم إنتاج جميع المنتجات البترولية محليا من العام المقبل
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أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بداية من العام المقبل، وذلك في محاولة لخفض فاتورة الواردات، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في توافر العملة الصعبة وتعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الوقود.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة المصرية في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وقال مدبولي
: "السنة القادمة هنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية".
وأضاف: "يعني إيه؟ يبقي مفيش بنزين أو سولار بيبقى موجود في مصر غير ما يكون منتج في مصر".
وأوضح أن مصر سوف تستمر في استيراد البترول الخام على أن يتم تكريره محليا.
وتابع: "هنظل نستورد الزيت الخام لكن يُكرر ويتعمل هنا في مصر بدل ما كنت بستورد كمان البنزين والسولار".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة لديها البنية الأساسية لتكون مركزا إقليميا حقيقيا لتداول البترول والغاز.
يذكر أن مصر
تستورد إلى جانب البترول الخام والغاز الطبيعي الخام، منتجات بترولية.
وبلغت قيمة واردات البترول الخام ومنتجاته، في يونيو/حزيران الماضي، 877 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.