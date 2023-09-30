https://sputnikarabic.ae/20230930/مقتل-عنصر-في-حماس-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1081528939.html
مقتل عنصر في "حماس" برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل عنصر في "حماس" برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها خلال اشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T07:41+0000
2023-09-30T07:41+0000
2023-09-30T07:41+0000
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وقالت "حماس" في بيان، إنها "تزفّ إلى الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد محمد رمانة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة".وفي السياق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية في البيرة".كما أشارت إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.فيما، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت كميناً لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة "بساغوت" وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مخربين"، حسب وصفه، عمدوا إلى إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة بساغوت المجاورة للبيرة.وتابع البيان: "رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".وأوضح البيان أن القوة العسكرية "تمكنت من تحييد مخربين اثنين نقلا لتلقي العلاج"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، إثر زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/قصف-مواقع-حماس-في-غزة-هل-تمهد-إسرائيل-لمواجهة-جديدة-مع-فصائل-المقاومة؟-1081104683.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
مقتل عنصر في "حماس" برصاص الجيش الإسرائيلي
تابعنا عبر
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها خلال اشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
وقالت "حماس
" في بيان، إنها "تزفّ إلى الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد محمد رمانة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة".
وفي السياق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية في البيرة".
كما أشارت إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.
فيما، أوردت
وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت كميناً لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة "بساغوت" وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.
في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مخربين"، حسب وصفه، عمدوا إلى إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة بساغوت المجاورة للبيرة.
وتابع البيان: "رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".
وأوضح البيان أن القوة العسكرية "تمكنت من تحييد مخربين اثنين نقلا لتلقي العلاج"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، إثر زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي
وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.