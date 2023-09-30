https://sputnikarabic.ae/20230930/نائبة-أمريكية-تنتقد-سياسية-بلادها-في-أوكرانيا-لن-أكون-جزءا-من-هذا-الفشل-1081543278.html

نائبة أمريكية تنتقد سياسية بلادها في أوكرانيا: لن أكون جزءا من هذا الفشل

نائبة أمريكية تنتقد سياسية بلادها في أوكرانيا: لن أكون جزءا من هذا الفشل

صرّحت مارغوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تهتم فقط بحماية أوكرانيا، وليس بدافعي الضرائب، ورفضت أن تكون جزءا من... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T13:58+0000

2023-09-30T13:58+0000

2023-09-30T13:58+0000

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وأضافت غرين: "البلد الوحيد الذي يقلقهم بشأن حمايته هو أوكرانيا، وليس أمريكا، التي تدفع رواتبهم".وأشارت عضوة الكونغرس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أنها ترفض أن تكون جزءا من الإخفاقات المستمرة للحكومة الأمريكية، والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد الأمريكي، والأزمة أثناء جائحة فيروس "كورونا"، والوضع الذي تعود فيه السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إلى الكارتلات المكسيكية.وأعربت غرين، في وقت سابق، عن ثقتها في أن تقديم المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا يؤدي إلى تمويل النازية، وذكرت أنها لن تصوت لصالح مساعدة جديدة لأوكرانيا، بينما يعيش الجيش الأمريكي في "الأوساخ والصرف الصحي" في قواعدهم.هكذا ردت عضوة الكونغرس على تقرير صدر مؤخرا عن مكتب تدقيق الدولة، والذي فحص 12 قاعدة عسكرية ووجد الكثير من المضايقات المجتمعية هناك، فواصل المجاري، ومكيفات الهواء المكسورة، والعفن، والصراصير، والوجود غير المصرح به للمشردين.وطلب البيت الأبيض من الكونغرس 24 مليار دولار إضافية للأوكرانيين، في الربع الأخير من عام 2023. وتعارض تايلور غرين، وهي (جمهورية) ومؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ فترة طويلة، مساعدات أوكرانيا وتعِد بالتصويت ضد أي مشروع قانون يمول الصراع.

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